En el libro “Todo el tiempo de los cedros” se respira el ambiente de la finca de la familia Castro Ruz . El libro es una ventana a la huella de cubanos capitales dentro de la historia de Cuba.

Hoy, al celebrar los 95 de Raúl Castro , el hermano más cercano a Fidel, porque lo acompañó siempre, los pioneros de Buenaventura comparten en el museo municipal la muestra que celebra la fidelidad entre Raúl y Fidel. Son imágenes que exhiben la sonrisa compartida de quienes dedicaron sus mayores esfuerzos por la sonrisa de los niños.

Sea la plenitud de los cedros de hoy, que empinados al infinito son ese sol que siempre, siempre regresa en cada amanecer.