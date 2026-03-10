Con el recordatorio a Margarita Ferraz, y a mujeres de la estatura de Celia Sánchez y Vilma Espín, que tanto hicieron por la inclusión de la mujer en la sociedad, fue celebrado por integrantes de la Asociación Nacional de Ciegos y débiles visuales(ANCI) el día internacional de la mujer en el municipio Calixto García.

La peña mensual incluyó un intercambio de regalos y la visita a asociadas que recibieron el abrazo y la felicitación por ser guerrilleras cotidianas.

Mayelín Cruz, del secretario provincial de la Anci, que atiende deporte y recreación reconoció la unidad y espíritu invencible de mujeres de la estirpe de Clara Castillo y Belquis Santiesteban. También eligió las iniciativas que colocan al territorio en la vanguardia provincial.