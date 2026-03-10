 

Whatsapp

Con el recordatorio a Margarita Ferraz, y a mujeres de la estatura de Celia Sánchez y Vilma Espín, que tanto hicieron por la inclusión de la mujer en la sociedad, fue celebrado  por integrantes de la Asociación Nacional de Ciegos y débiles visuales(ANCI) el día internacional de la mujer en el municipio Calixto García.

La peña mensual incluyó un intercambio de regalos y la visita a asociadas que recibieron el abrazo y la felicitación por ser guerrilleras cotidianas.

Mayelín Cruz, del secretario provincial de la Anci, que atiende deporte y recreación reconoció la unidad y espíritu invencible de mujeres de la estirpe de Clara Castillo y Belquis Santiesteban. También eligió las iniciativas que colocan al territorio en la vanguardia provincial.

Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Podcast RJ

"Mi música molida", para que no muera la tradición del órgano oriental

Postales de mi tierra

Visitas

148559
Hoy: 13
Esta semana: 86
Este mes: 850
Mes anterior: 1.942
Total: 148.559

 

Cultura

Deportes

Provinciales

Nacionales