Los 19 estudiantes que culminaron el 8vo Semestre de la Facultad "Pedro Diaz Coello" Los 19 estudiantes que culminaron el 8vo Semestre de la Facultad "Pedro Diaz Coello" recibieron su diploma de graduados de la Educación de Jóvenes y Adultos en el acto que tuvo como sede el Palacio de Pioneros Jesús Peña Serrano del Municipio de Calixto García y donde estuvieron presentes miembros del Consejo de Dirección y profesores de dicha facultad.

La estudiante Yureny Regalado Romero recibió de manos de Lisbel Reyes Segura, Directora de la Facultad, un presente por resultar la mejor graduada del semestre, quien agradeció al claustro de profesores y sus directivos

"...Hoy es un día muy especial para nosotros, celebramos nuestra graduación, junto a nuestros compañeros compartimos responsabilidades, sueños y ganas de aprender y superarnos por un futuro mejor. Hoy damos gracias a este grupo de pedagogos que con dedicación nos acompañó en este largo camino, para ellos nuestra más profunda gratitud, muchas felicidades..."

La Máster en Ciencias Niurky Perez Hernández, profesora de Matemática y guía del grupo que culmina sus estudios , les dirigió unas palabras a los graduados a nombre del colectivo del centro

"...Queridos graduados, recuerdo el primer día que entraron al aula con curiosidad en los ojos y llenos de expectativas, hoy los veo como colegas llenos de regocijo con su meta cumplida. Pensar en qué decirles hoy fue más difícil que preparar la clase más complicada, pues no hay libro de texto que enseñe a resumir una historia de varios años en un minuto. Si algo aprendimos de ustedes fue que el talento sin esfuerzo no llega muy lejos y ustedes tienen ambos, no le teman a los errores, temanle a no intentarlo. El futuro está en sus manos. Muchas felicidades..."

Lisbel Reyes Segura, Directora de la Facultad "Pedro Díaz Coello"

En las palabras finales, la Máster en Ciencias Lisbel Reyes Segura, Directora de la Facultad "Pedro Díaz Coello", felicitó a los graduados y a sus familiares por el objetivo alcanzado y los exhorto a continuar estudios superiores para convertirse en profesionales preparados para enfrentar los retos que aparezcan en el camino..