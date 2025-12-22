Amelia Martínez Collazo (al centro) labora en la escuela rural " José Tey en el barrio de La Anacahuita .Amelia Martínez Collazo no imagino ser maestra, sin embargo lleva más de 50 años en las aulas de la educación primaria, " desde los primeros tiempos de la Revolución mi familia y yo nos percatamos que el magisterio era una buena oportunidad para superarse y ayudar a las demás familias para que sus hijos se convirtieran en personas de bien", dice esta mujer que ya rebasa las setenta primaveras pero que una vez jubilada entendió que en primer lugar la escuela y sus discípulos esperaban por su presencia y la economía familiar se beneficiaría con otro aporte.

En la actualidad labora en la escuela rural " José Tey en el barrio de La Anacahuita ," inicié como maestra en una humilde escuelita de Ojo de Agua, las familias eran muy unidas, cooperantes, solidarias con nosotros, se interesaban mucho por el adelanto de sus hijos, terminaba el curso y nos reuníamos en una especie de comunidad, alegres, y a partir de ahí deseábamos a todos felices vacaciones, y uno veía que muchos estaban ansiosos por el nuevo curso; ahora muchas cosas han cambiado, es lógico, el mundo, nuestro entorno no es el mismo, pero no podemos renunciar a lo que siempre nos convocó Fidel, formar hombres y mujeres de bien, de futuro que defiendan a su Revolución.

"Mire, he trabajado con todos los grados, y mi mayor regocijo es que aprendan a escribir y hablar correctamente, no debe ser con el regaño, la queja, para lograrlo hay que motivarlos y el primero que debe intervenir en este proceso es un maestro bien preparado, entrenado, pero el que no tenga esas cualidades no es un verdadero pedagogo; tengo dos educandos sin objetivos vencidos específicamente en el conocimiento y manejo de las vocales, y qué hacer, pues trabajar y trabajar en las particularidades no solo de ellos también con los que van a la delantera a estos hay que ofrecerles ejercicios , tareas que respondan a sus demandas, y a la familia hay que exigirles la responsabilidad que les corresponda", concluye su pormenorizada charla, quien además fue por muchos años delegada de circunscripción del Poder Popular en el holguinero municipio de Calixto García, y es en la actualidad secretaria de un núcleo de zona del Partido Comunista de Cuba ( PCC). A esta consagrada educadora calixteña y a su colectivo del magisterio muchas felicidades y un nuevo año de salud y prosperidad.