Este 22 de diciembre se celebró a todo lo largo y ancho de nuestro verde caimán antillano el día del educador, como digno homenaje a los hombres y mujeres que dedican gran parte de su tiempo a formar las nuevas generaciones.

La profesión de maestro debe ser digna de reconocimiento por nuestra sociedad, pues en medio de las dificultades y carencias por la que atraviesa el sector educacional hoy, estos sacrificados y pocos estimulados trabajadores, se preparan cada día para dar lo mejor de sí en aras de la formación integral de nuestros niños, jóvenes y adultos y cumplir con su objetivo primordial, formar al hombre nuevo.

El municipio de Calixto García se precia de contar entre sus filas a excelentes y experimentados docentes que ponen bien en alto el nombre del territorio en eventos importantes del sector, exponiendo las mejores experiencias de sus aulas como la joven maestra del Centro Escolar Camilo Cienfuegos Yarismilka Marrero, sólo por citar un ejemplo.

Son los maestros ese pilar importante en la formación integral de las nuevas generaciones, son ellos los que conviven a diario con nuestros hijos , sobrinos, nietos , por eso la importancia de realizar un buen diagnóstico para su tratamiento y seguimiento a las particularidades individuales de los educandos.

A todos los educadores y directivos del sector educacional, llegue en este "Día del Educador" las más sinceras felicitaciones y las gracias por su dedicación y sacrificio para llevar adelante la educación en nuestro país.