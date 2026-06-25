Julio se viste de fiesta con los 40 de la casa radial de los calixteños. Y un momento de lujo será la gala de Radio Juvenil, que contará con el proyecto La Edad de Oro de la promotora Edelvis Rodríguez.

Los niños serán el eje central de la gala con la banda sonora de estas cuatro décadas, donde el órgano oriental y las composiciones de Iraldo Leyva Castro serán esenciales. La gala del 25 de julio tendrá el reconocimiento a los actores esenciales de nuestro trabajo.

Los oyentes y trabajadores junto a colaboradores recibirán el aplauso y la condición 40 aniversario de RJ.

El verano calixteño se viste de júbilo con las salas de televisión, los campeonatos de fútbol y competencias de dominó. Y los 40 de nuestra radio hasta el 25 tendrán encuentros con oyentes en los barrios de La Escondida y La Chambelona. Nos vemos con todo y para todos.