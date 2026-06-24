 

#Radio Juvenil 40 aniversario
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 Ana Rosa Torres multipremiada en los festivales de la radio.(Imagen de archivo)Su nombre es Ana Rosa Torres Toppes  ,es afable, inteligente y muy dedicada a su labor . Dice que tiene grandes amores ,en especial su familia. Como no mencionar a sus hijos Betty y Gustavito , y a su gran tesoro el pequeño Lucas.

 Ana como todos la conocen viene de formación pedagógica, Licenciada en Literatura y Español , pero  llegó a la Radio por azares de la vida . Forma parte del colectivo de Radio Juvenil desde   1995 y  se ha convertido en  una de las personas imprescindibles para la programación.

Comenzó como directora de programas, y  en el año 2002 pasó a  desempeñarse como Asesora , de la mano de una de las mejores especialistas  que ha tenido la radio holguinera Caridad Pérez Parra, a quien agradece mucho  todo lo aprendido.

Ara Rosa Torres Toppes ama la radio, es  asesora, directora de programas y excelente guionista. Escribe el espacio dedicado al  lenguaje  “ Para expresarnos mejor”, “Boleros”, y el programa variado  “De 3 a 5” . Pero para ella hay otros que la han marcado por la preferencia de los oyentes:   Hablemos de tú a tú, dedicado a la mujer y a la familia  y Mi gente y su música.

Esta destacada realizadora ha sido premiada en múltiples ocasiones en festivales municipales y provinciales, bien recuerda el premio ganado con un programa humorístico que compartió con Nolberto Carralero Pratt. También ha tenido el privilegio de haber sido jurado en festivales municipales  e invitada al certamen provincia. A ella muchas felicidades en este 40 aniversario de Radio Juvenil.

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