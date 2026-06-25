Imagen de archivoMuchos lo conocen por su carisma y la capacidad que tiene de llegar con su verbo claro y directo a la gente, es de los que le llaman al pan pan como dice el dicho popular. Su nombre es José Luis Díaz Grass.

El bichito de ser periodista lo cautivó desde bien temprano, su formación pedagógica le ayudó a entrar en el mundo de la radio, el que le fascina ;tal es así que la jubilación no le ha impedido retornar al medio con la misma pasión que lo distingue.

José Luis Díaz Grass se inició en 1972 como corresponsal voluntario, mientras cursaba estudios en la Educación Superior oportunidad que le permitió mantenerse al frente del grupo de reporteros de la FEU holguinera, Recibió entrenamiento como corresponsal voluntario, lo que favoreció su final preparación en temas del periodismo. En 1991 desde el Estudio de Radio del municipio de Gibara realizó trabajos para publicar en espacios informativos de Radio Angulo, Radio Rebelde, Radio Reloj y se mantuvo colaborando con la prensa plana y la televisión holguinera.

Su experiencia le ha servido para formar las nuevas generaciones de reporteros.

En agosto de 1993 se incorpora a Radio Juvenil en el municipio de Calixto García como periodista y tributa para todos los espacios informativos de esta emisora y de la cadena provincial, es así como se suma a la locución voluntaria de la Revista Contigo y al Noticiario De Primera Mano, en los que se mantuvo por casi treinta años, imprimiéndole su sello que lo identifica.

Este gran reportero echó sus canas en la radio , su experiencia acompaña y ayuda a quienes la han sabido aprovechar. Es de esos periodistas que le gusta hacer radio desde exteriores , en vivo , en eso no hay quien le eche un pie. En el año 2012 alcanzó la categoría científica de Máster en Ciencias de la Educación.

Es buen amigo, compañero , padre amoroso y esposo ejemplar , es de esas personas que no se cansan y aún en situaciones de salud difíciles visita y sirve a quienes lo necesiten.

Ha alcanzado varios premios en festivales y concursos convocados tanto por la Upec como por el ICRT a nivel municipal y provincial.

Ha sido merecedor de varias distinciones “Reconocimiento a la Maestría Periodística” que otorga la Radio Cubana, el Premio Estrella de Cuba que otorga la Unión de Periodistas de Cuba en Holguín, la distinción Félix Elmuza concedida por la Unión de Periodistas de Cuba a quienes mantienen una trayectoria destacada en el ejercicio del Periodismo; y la Raúl Gómez García que otorga en Sindicato Nacional de la Cultura. Fue merecedor del escudo de la provincia , y el sello 60 aniversario otorgado por única vez por la Asamblea Municipal del Poder Popular en el municipio. Felicidades José Luís por formar parte de la familia de Radio Juvenil.