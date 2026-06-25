Randolfo junto a su esposa Aracelis consagrados al magisterio y a la familia.

En el barrio calixteÃ±o de Las GuÃ¡simas naciÃ³ rodeado de mucho cariÃ±o y entre frondosos Ã¡rboles frutales y maderables, y a escasos metros de un rÃ­o, quien mÃ¡s tarde se convertirÃ­a en un reconocido maestro de primaria.

Randolfo VelÃ¡zquez Oro es el protagonista de esta historia de vida y quien al decursar de los aÃ±os, ya adolescente, culminÃ³ un curso emergente para maestros y ahÃ­ coincidiÃ³ con quien serÃ­a su amor: Aracelis Pupo Alonso, la consagrada y reconocida maestra.

Â De esa uniÃ³n matrimonial de los aÃ±os setenta del pasado siglo nacieron dos hijos: AraÃ­z, profesora de EducaciÃ³n FÃ­sica y el mÃ¡s chico en edad QuÃ©niel , el ingeniero mecÃ¡nico, ahora cumpliendo otras responsabilidades en HolguÃ­n. Randolfo y Aracelis sienten un enorme orgullo de lo logrado con la formaciÃ³n de ambos, " por ser ambos responsables, inteligentes, amorosos, cumplidores y que mantienen su militancia del Partido Comunista( PCC)a pesar de las dificultades por las que atravesamos", asÃ­ opina de sus vÃ¡stagos.

Â Randolfo, un padre que con su ejemplo de entrega ha contribuido a la formaciÃ³n de sus hijos. Ahora es Aracelis quien habla de su esposo, " es una persona sociable, respetuosa, alegre, gusta de la mÃºsica, aficionado a la pelota, colaborativo con sus vecinos ,con Â sus compaÃ±eros de labor, fue presidente del ComitÃ© de Defensa de la RevoluciÃ³n ( CDR) en JagÃ¼eyes, antiguo barrio donde residÃ­amos, y como maestro entre los mejores , en la actualidad reincorporado a las aulas en el Centro Escolar RubÃ©n Bravo del barrio de Pueblo Viejo ".

AraÃ­z venera a su padre, " es mi mano derecha porque siempre estÃ¡ dispuesto a ayudarme en lo que sea en mi hogar, siempre con el mejor carÃ¡cter; imagÃ­nese, mi esposo es invidente desde hace unos aÃ±os provocado por una enfermedad, es ingeniero agrÃ³nomo y por esta invalidez lo jubilaron muy temprano, y es cuando mi padre asume un rol protagÃ³nico en mi vida. Te digo que mi esposo Luis Carlos pastorea el rebaÃ±o de cabras todas las maÃ±anas y mi padre colabora con Ã©l en esta tarea familiar, por eso , estoy orgullosa de Ã©l , le deseo mucha salud y prosperidad".