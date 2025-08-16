El presidente ruso, Vladimir Putin, explicó a su par estadounidense, Donald Trump, las condiciones de Moscú para poner fin al conflicto ucraniano, señaló hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad el país eslavo, Dmitri Medvédev.

«El mandatario ruso explicó personalmente y con lujo de detalles al presidente estadounidense nuestras condiciones para poner fin al conflicto en Ucrania durante su histórico encentro en Alaska”, escribió Medvédev en su canal de Telegram.

Según el también expresidente de Rusia, «lo principal es que ambas partes coincidieron en que Kiev y Bruselas son responsables de lograr resultados futuros en las negociaciones para poner fin de las acciones militares».

«Tras una conversación de casi tres horas, el morador de la Casa Blanca se negó a aumentar la presión sobre Rusia. Al menos, por el momento», subrayó Medvédev.

El funcionario ruso destacó además que la cumbre entre Putin y Trump prueba la posibilidad de unas negociaciones «sin condiciones previas» y simultáneamente con la continuación de la operación especial en Ucrania.