La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este sábado a la amenaza que lanzó su homólogo estadounidense, Donald Trump, después del ataque aéreo sin precedentes contra Venezuela, destacan hoy medios locales de prensa.

«Tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación, hay entendimiento en temas de seguridad», afirmó de acuerdo con el reporte del diario La Jornada.

«Nosotros, como siempre lo hemos dicho: colaboración, coordinación, pero no subordinación», enfatizó en respuesta a la amenaza injerencista.

Horas después de la agresión militar a Venezuela, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el magnate estadounidense especuló acerca de que los cárteles del narcotráfico supuestamente gobiernan el país centroamericano.

Al respecto, mencionó que «algo habrá que hacer con México» para detener el flujo ilegal de drogas hacia EEUU.

Por su parte, Sheinbaum expresó su rechazo a las agresiones perpetradas por EEUU en contra de la nación bolivariana.

«Condenamos esta intervención en Venezuela y vamos a estar atentos a los acontecimientos», dijo.

Más temprano este sábado, el Gobierno de México condenó «enérgicamente» las acciones militares ejecutadas unilateralmente por las Fuerzas Armadas de EEUU sobre objetivos en territorio venezolano.