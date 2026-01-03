Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela. Foto: EFE.

El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este sábado que tras los ataques de Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares el país está en calma y unidad popular, militar y policial.

En declaraciones a la prensa, el dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmó que la nación “está en plena calma y lo que ellos intentaron con las bombas y los misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente”.

Subrayó que ellos esperaban que el “pueblo saliera, quizás, desbocado cobardemente, no, aquí los cobardes quedaron en el pasado”, acotó.

Cabello hizo un llamado a la calma y a confiar en el liderazgo y en la dirigencia del alto mando político militar ante la situación que están atravesando, “mucha calma”, resaltó.

“Que nadie caiga en el desespero, en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie les facilite las cosas”, remarcó.

Resaltó que el pueblo está presto para cualquier situación y hecho que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron.

El miembro del Buró Político del PSUV expresó que las fuerzas militares, policiales y nuestro pueblo, en esa fusión que denominó el presidente Nicolás Maduro, “están activas y desplegadas para garantizar la paz y tranquilidad del país”.

Venezuela sabe que ha sido agredida, y el pueblo sabe lo que tiene que hacer, resaltó.

“No es la primer lucha y batalla que contra este pueblo han emprendido algunos, creyendo que nos van derrotar, que van a mancillar el honor y la dignidad del soldado, del policía del venezolano de a pie”, indicó.

El líder político manifestó que han sabido sobrevivir a todas las circunstancias y más allá de cualquiera de nosotros “aquí hay un pueblo que está organizado y sabe lo que tiene que hacer”, insistió.

“Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque, los organismos mundiales no van hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el ataque y el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles”, aseveró.

“¿Van a ser cómplices esos organismos internacionales de esa masacre?, es un llamado solo a la reflexión”, afirmó.

Recordó que fueron 28 semanas desde las primeras amenazas, en que “concretaron un artero ataque contra un pueblo que dormía, cobardemente atacaron a este pueblo”.

Hemos llamado a las organizaciones políticas de este país a pronunciarnos todos y a mantenernos alertas y a no caer en las provocaciones de ellos ni en la desesperanza, enfatizó.

Tengamos, subrayó, toda la fe puesta y al final de esta batalla el pueblo de Venezuela saldrá victorioso, que “después de estos ataques nosotros venceremos”.