Egipto, Estados Unidos, Türkiye y Qatar firmaron hoy aquí un plan de paz para finalizar la guerra en la Franja de Gaza, aunque aún quedan temas pendientes por definir como la gobernanza y el armamento de Hamas.

Los presidentes egipcio, Abdel Fattah El-Sisi; estadounidense, Donald Trump, y turco, Recep Tayyip Erdoğan, así como el emir qatarí, Tamim bin Hamad Al Thani, rubricaron el documento como garantes de un compromiso alcanzado la pasada semana.

La firma aconteció durante la llamada Cumbre de Paz, celebrada en este balneario egipcio con la presencia de una veintena de dirigentes internacionales, incluido Canadá, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.

Que la guerra en Gaza sea la última guerra en Oriente Medio, expresó El-Sisi tras el acto y el comienzo de la cumbre, en la que no participan ni Israel ni el Movimiento de Resistencia Islámica palestino (Hamas).

Por su parte, Trump afirmó que la guerra terminó tras dos años de agresión israelí al enclave costero, donde murieron más de 67 mil 800 palestinos y graves daños materiales.

El evento coincidió este lunes con el intercambio de prisioneros vivos entre Israel y Hamas, aunque aún quedan por intercambiar los cuerpos de numerosas víctimas de ambos lados.

Según lo acordado en la primera etapa del alto el fuego, la milicia entregará los cadáveres de 28 israelíes (ya entregó cuatro) a cambio de unos 360 cuerpos de palestinos que mantiene en su poder el vecino país.

Pese a la reunión en Sharm y la firma del documento, todavía existen muchas interrogantes sobre la fase posterior, en especial el destino del armamento de Hamas y la gobernanza del enclave.

La milicia aceptó entregar el poder tras 18 años de gobierno de Gaza, pero solo a un grupo de tecnócratas palestinos y bajo ninguna circunstancia a un poder extranjero, como proyecta el plan de Trump.

Además, también rechazó el despliegue de fuerzas internacionales en el territorio y su desarme, aunque hay presiones de muchos países occidentales y árabes, según la prensa regional.