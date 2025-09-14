Addis Abeba, 14 sep (Prensa Latina) El presidente del ICAP, Fernando González, al frente de una delegación que continúa hoy una visita de trabajo a Etiopía, rindió tributo a los 163 combatientes caribeños caídos en defensa de la soberanía de la nación africana.

González, acompañado por la directora de África del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Yahimi Rodríguez, miembros de la misión diplomática de La Habana en Addis Abeba y de las asociaciones de solidaridad depositaron ofrendas florales ante los dos murales con los retratos impresos en placas de bronce de esos mártires.

En un ambiente de respeto y solemnidad en el Parque de la Amistad Etiopía-Cuba, fue recordado el sacrificio de los combatientes internacionalistas que entregaron sus vidas en defensa de la integridad territorial del país africano sobre el desierto de Ogaden, el 5 de marzo de 1978, gesto que selló para siempre la hermandad entre ambos pueblos.

Se reafirmó además el compromiso de mantener vivo el legado de solidaridad y fraternidad que une a ambas naciones, ejemplo imperecedero de la lucha por la justicia y la dignidad de los pueblos.

La delegación del ICAP llegó a esta capital el jueves pasado procedente de Ghana y la agenda de trabajo incluyó reuniones con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, del gobernante Partido de la Prosperidad, de la Cámara de Representantes del Pueblo (Parlamento) y representantes de las distintas asociaciones de solidaridad.