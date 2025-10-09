Omar Ávila entre los alumnos más destacados el pasado curso ,recibe el reconocimiento de manos del Doctor en ciencias Francisco Infante, Director del Centro Universitario Municipal El respeto y el afecto que merecen las personas de la tercera edad se hizo evidente en el inicio del curso de la Cátedra del adulto mayor , que rectora el Centro Universitario Municipal Calixto García , y que tuvo como escenario ,una vez más, la Casa de abuelos de Buenaventura.

Entre cantos, poemas, anécdotas y alegría se convocó a nuevas jornadas de aprendizaje, pero también al disfrute y deleite de aquellos temas que hacen más hermosa la vida. Rogelio Pérez agradeció a nombre de los abuelos las enseñanzas de la cátedra “esto demuestra que las personas de la tercera edad no estamos olvidados en este país, siempre tenemos la posibilidad de aprender, de socializar ideas y de darnos cuenta de que lo más importante es vivir”.

La profesora Yunisleidis García entre las más destacadas.

En el encuentro fueron reconocidos a solicitud de los abuelos los profesores: Doctor Uliser Escalona Sánchez, la Máster en ciencias Yunisledis García, la máster en ciencias Ana María Almaguer, el Máster en ciencias Jorge Batista Batista y el máster en Ciencias Jorge Luís Reyes López , quien a nombre de los estimulados expresó” siempre es una oportunidad poder enseñar a los abuelos, compartir sus experiencias, porque de ellos también aprendemos “ .

El máster en Ciencias Jorge Luís Reyes López dedicó palabras de elogio para los abuelos.

Recibieron además el agasajo los alumnos que más sobresalieron por su participación el pasado curso : Daniel Vila, Omar Camejo, Miguel Velázquez, Rogelio Pérez, e Idelgrade Hechavarría.

Miguel Velázquez Torrejón ,alumno destacado de la Cátedra del adulto mayor

El acto de inicio del curso de la cátedra del adulto mayor estuvo presidido por el Doctor en Ciencias Francisco Infante Estrabao, director del Centro Universitario Municipal (CUM) , y contó con el acompañamiento de directivos, profesores y vecinos de la comunidad.

El Doctor en Ciencias Francisco Infante Estrabao, director del Centro Universitario Municipal convocó a realizar un buen curso.

Al realizar las conclusiones el director del CUM expresó “Sentimos una satisfacción enorme al poder estar aquí con ustedes, escuchar las anécdotas que han hecho del Che, de Fidel, de Juan Almeida ,y sobre todo, de poder apreciar el interés de ustedes por aprender”, y acotó “ este curso vamos a incluir varios temas solicitados por ustedes en el programa de estudio, porque son necesidades que vamos a atender siempre , y concluyó “Los felicito a todos y les deseo un buen curso de la cátedra del adulto mayor. “

Omar Camejo dedicó un poema al Che Guevara .

Daniel Vila ,alumno destacado el pasado curso