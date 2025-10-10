El municipio holguinero de Calixto García volvió a ser sede del acto provincial por el inicio de la campaña de siembra de tabaco, en esta ocasión al calor del aniversario 157 del inicio de nuestras luchas por la independencia y en el marco de las actividades por el centenario del eterno Comandante Fidel Castro Ruz.

El consejo popular de Las calabazas fue el escenario escogido para el encuentro en el que prevaleció la siembra de tabaco, y el intercambio fraterno entre productores , al que se unieron directivos, jóvenes y vecinos de la comunidad.

El reconocimiento a los más destacados del territorio se hizo público a pie de surco ,entre ellos a Dixán Zúñiga Parra, quien sobresale por sus resultados ,fundamentalmente por el aporte en las posturas del tabaco "me siento orgulloso de continuar con el legado familiar de mi padre “ y acotó “Seguiré aportando y pondré todo mi esfuerzo para que la actual campaña tabacalera que inicia hoy mantenga los resultados que espera el municipio y la provincia.”

Por su parte Lourdes Colón Cobas, directora del grupo empresarial TabaCuba aseguró “la técnica necesaria para la campaña de siembra del tabaco de este 2026 está asegurada “,con el objetivo de alcanzar mayores producciones, mejorar en el acopio del tabaco , sobrepasar las metas trazadas , y con el propósito de facilitar a los productores lo que necesitan en estos tiempos complejos.

Presidieron el acto, Leonardo Batista Pupo, primer secretario del partido en el territorio , Michel Torres Suárez, presidente provincial de la ANAP, Lourdes Colón Cobas directora agrícola del grupo empresarial TabaCuba y la delegada provincial de la ANAP Yumila Rodríguez Cruz, así como contó con el acompañamiento directivos del gobierno y la agricultura en el territorio, y representantes del Grupo empresarial TabaCuba.