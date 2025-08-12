Los trabajadores del programa de Salas de Televisión se mantienen firmes a las ideas de Fidele

El esfuerzo cotidiano de hombres y mujeres que integran el programa de Salas de Televisión trasciende la mera conmemoración del aniversario 99 del natalicio del líder histórico de la Revolución al protagonizar un reconocimiento profundo y sentido al eterno Comandante.

Los niños en los barrios campesinos rinden homenaje a Fidel

Elicia Almaguer ,coordinadora de la sala de Palmarito así lo refiere.“Para nosotros celebrar el cumpleaños del creador de este programa de la Revolución es un compromiso de seguir siendo fieles a su ejemplo,y no solo hacemos actividades en agosto, sino antes desde que comenzó el verano estamos dedicando las iniciativas a él”

Elicia Almaguer ,coordinadora de la sala de Palmarito fundadora del programa enaltece la obra de Fidel

Las salas de televisión surgidas por idea del Comandante en el año 2002 fomentan un espíritu de solidaridad, hermandad y compromiso con la sociedad, valores que Fidel sembró y promovió. Olga Figueredo desde el barrio de La Rioja lo reconoce.

Olga Figueredo desde el barrio de La Rioja trabaja con los jóvenes valores de la cultura comunitaria

“De conjunto con los niños y jóvenes de la comunidad hacemos diferentes actividades , canto , baile ,de excursiones, conversatorios, exposiciones, y creo que lo más importante en estos momentos es mantener su legado, y el trabajo con los niños y jóvenes es fundamental para lograrlo”, acotó.

Daisy Arzuaga desde barrio de la Cuchilla defiende con orgullo la impronta del Fidel.

“Son muchas las iniciativas que realizamos en el barrio, pero es emocionante ver como los niños le cantan a Fidel , le dedican sus poesías, hacen anécdotas de él ,cómo conocen de la vida del Comandante”.

La sala de La cuchilla entre las más destacadas del municipio

El homenaje de los trabajadores de las salas de televisión al líder histórico de la Revolución , representa un compromiso continuado con su legado y la Revolución Cubana, por eso este 99 cumpleaños desde su labor cotidiana los anima y los fortalece.

Arelis Martínez con un trabajo destacado en Las Guásimas.