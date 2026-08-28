Marislay Céspedes Martínez ,asistente educativa orgullosa de poder enseñar a su hijo Carlos Manuel.Marislay Céspedes Martínez sabe que tiene un encargo familiar complejo, su hijo Carlos Manuel nació con un solo riñón y padece de un síndrome que le ha deformado y limitado sus manos, pero nada de eso impide su normal desarrollo intelectual en el Centro Escolar "Rubén Bravo " donde se prepara para la vida.

"aquí laboro como asistente educativa por excepcionalidad porque atiendo directamente a mi hijo, él es inteligente cumplidor de sus tareas escolares, mantiene comunicación fluida con sus compañeros de aula, y como observa, a pesar de sus limitaciones de salud, es emprendedor, ah, y monta bicicleta, juega, se divierte como cualquier otro de su edad; ahora nos preparamos para el inicio del nuevo curso el primero de septiembre y nuestro colectivo dirá presente desde este momento", me dice con entusiasmo esta joven mujer que conoce muy bien de sus responsabilidades hogareñas y profesionales.

Yurian Rodríguez Cisneros, directora del Centro escolar Rubén Bravo Álvarez.

En una verdadera fiesta del aprendizaje y la educación de los niños, la familia, los educadores y la comunidad, califica Yurian Rodríguez Cisneros el inicio del curso escolar en esta escuela que dirige hace algunos cursos, " tenemos una responsabilidad enorme para este primero de septiembre, por eso nos reunimos todos los días para prever y asimilar las nuevas ideas. Este centro asimilará una matrícula superior al anterior, entonces hay que preparar las clases que sean participativas que atraigan a los educandos en el aprendizaje, en la formación de valores, que despierten la inteligencia, la solidaridad, siempre al lado de la familia porque sin ella no podemos llevar adelante el proceso de enseñanza aprendizaje;

Y agrega “son tiempos llenos de dificultades, de obstáculos, cuando una madre va a preparar a su hijo para la escuela y no hay corriente para elaborar el desayuno, para la cocción de los alimentos y ella es además trabajadora que recurre al carbón o a la leña, pero los educadores también sufrimos esas carencias y estamos, por tanto, en el deber de seguir adelante. Este es un colectivo consagrado, un ejemplo es que el claustro está completo preparándose para el curso 2026_ 2027.Aquí estamos y seguiremos para contribuir a formar las nuevas generaciones de calixteños"