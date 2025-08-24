Michel González Cruz, director general de Educación en el municipio de Calixto García

El pasado curso escolar constituyó un reto no solo para los directivos y educadores del municipio de Calixto García, así lo asegura Michel González Cruz, director general de Educación en este territorio del occidente holguinero, “para la familia constituyó también un reto, conocidas son las afectaciones del fluido eléctrico, no es fácil amanecer y no contar con esa energía para preparar a los hijos para que puntualmente arriben a sus escuelas.

“No obstante, se crecieron y pese a los inconvenientes ahí estaban ellos junto a sus padres, los educadores, la comunidad que en muchos lugares apoyó este proceso para continuar y concluir un curso con resultados positivos, no obstante nos queda el encargo de afianzar la labor educativa, y para ello es esencial el ejemplo del maestro no solo en el aula también en la comunidad.”

Para este curso que se avecina la matricula asciende a más de 6 mil educandos en los diversos niveles educativos, “esto nos señala a ser más eficientes en la calidad de las clases, en el cumplimiento de los deberes escolares de nuestros alumnos, le he dicho a mis docentes que puede faltar lo material, una escuela por reparar, un pupitre en regular o mal estado, el pizarrón casi imperceptible, pero lo que no puede faltar es el compromiso de ser ejemplos ante sus educandos, la familia y el barrio.”

“En estos momentos estamos en la organización de las instituciones educativas en cuanto a la limpieza, higienización, preparando la base material de estudio, todo nos pone vigilantes ante la cercanía del inicio y continuidad de un curso escolar del que esperamos con nuestra fuerza profesoral, la familia y la comunidad sea un éxito para el bien de todos los actores sociales del municipio”, enfatiza nuestro joven entrevistado.