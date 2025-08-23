A lo largo de los años son muchas las mujeres que se han destacado en cada delegación y bloque del municipio de Calixto García .Aquí algunas de estas federadas:
Hoy celebramos el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas ,organización fundada el 23 de agosto de 1960, apenas ocho meses después del triunfo de la Revolución. La idea de crear la FMC fue planteada por Vilma Espín a nuestro Comandante en jefe Fidel Castro, con el propósito de aumentar la participación de las mujeres en el proceso revolucionario y avanzar hacia la igualdad y la emancipación. Surge así una fuerza numerosa, entusiasta y decisiva para apoyar a la Revolución desde la perspectiva de las mujeres.