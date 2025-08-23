Nancy Pérez Cecilio destacada pedagoga, hija ilustre del municipio.

A lo largo de los años son muchas las mujeres que se han destacado en cada delegación y bloque del municipio de Calixto García .Aquí algunas de estas federadas:

Minerva Fernández Font,destacada dirigente de base de la FMC y Elizabeth Martínez Quintero, calixteña y actual secretaria general de la FMC en la provincia.

Hoy celebramos el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas ,organización fundada el 23 de agosto de 1960, apenas ocho meses después del triunfo de la Revolución. La idea de crear la FMC fue planteada por Vilma Espín a nuestro Comandante en jefe Fidel Castro, con el propósito de aumentar la participación de las mujeres en el proceso revolucionario y avanzar hacia la igualdad y la emancipación. Surge así una fuerza numerosa, entusiasta y decisiva para apoyar a la Revolución desde la perspectiva de las mujeres.

Ana HIdalgo, destacada dirigente de base del bloque 10 de Buenaventura.

Irma Walker Chacón ,dirigente de la FMC con una destacada trayectoria.

Elvis Rodríguez Rodríguez, 13 años como secretaria de la FMC en el municipio.

Martha Sánchez Hechavarría, maestra, alfabetizadora y federada destacada .

Reyna Leyva ,destacada federada calixteña.