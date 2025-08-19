Los trabajadores de la Dirección de Trabajo con bonitas experiencias en la celebración del día naranja.

El colectivo de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad social en el municipio de Calixto García será sede este 25 de agosto de la actividad central provincial por el día en contra de la violencia de género.

Elizabeth Martínez Quintero, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)en la provincia de Holguín explicó “El secretariado provincial de la FMC en la provincia determinó que la sede del día naranja sería el municipio de Calixto García, y en especial la Dirección de trabajo, ellos el día 25 de cada mes realizan actividades que defienden los derechos de la mujer, y realizan acciones educativas y de prevención contra la violencia”.

Por su parte Ada Iris Velázquez Cruz, directora de la entidad expuso las experiencias de los trabajadores sociales relacionadas con la celebración todos los meses del día naranja como también se le conoce “el 25 de cada mes todos vestimos una prenda color naranja, pero no solo eso siempre hay un tema para llevar al debate, al diálogo, hemos contado con la presencia de especialistas como : juristas, médicos, promotores de salud, entre otros, y eso ha sido muy provechoso”

Y agrega “ algo muy importante es que los trabajadores sociales exponen los casos que hay en las comunidades , se analizan si es necesario y lo fundamental todos nos apropiamos de esa experiencia para llegar a conclusiones, y actuar si es necesario en cuanto a la prevención de la violencia”.

Como ya es habitual el 25 de cada mes se conmemora El Día Naranja, fecha que tiene como fin fundamental denunciar la violencia que sufren las mujeres en el mundo. Este día forma parte de una campaña que se nombra Campaña Naranja UNETE, que se inició en 2008 por el Secretario General de las Naciones Unidas y que posee como elemento principal el de crear consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Trabajadores sociales celebrando el día naranja junto a trabajadores de la prensa calixteña.

Este 25 de agosto actividad central provincial por el día naranja en Calixto García, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra la mujer.

El trabajo con la familia en la comunidad es fundamental para una correcta atención social.