Sayanán González y Mariela Gómez (cuarta y tercera de derecha a izquierda) en la ceremonia de condecoración.(foto tomada de Facebook)

Con la satisfacción de representar a las federadas calixteñas dos de nuestras mujeres recibieron el sello 65 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas(FMC), como premio a su labor como dirigentes de base en la organización que agrupa y defiende a las mujeres cubanas.

Mariela Gómez Pérez, secretaria del bloque 82 de Cañada Honda con más de veinte años al frente de la organización es una de las agasajadas.”Eso lo aprendí de mi familia, me lo inculcaron mis padres, el amor por Fidel, a la patria, a mí me gusta el trabajo de la FMC y lo hago con mucho orgullo.”

Mariela Gómez Pérez, secretaria del bloque 82 de Cañada Honda (con su nieta en brazos) participa en las reuniones y actividades como miembro del Comité municipal de la FMC

También recibió el sello 65 aniversario de la FMC en ceremonia realizada en la ciudad de Holguín Sayanán González Romero secretaria del bloque por más de treinta años en el barrio de San Lorenzo, una mujer muy querida por sus mujeres.”Son tantos años en la tarea, ya no vivo ahí ,pero voy y ayudo a recoger las finanzas,a cualquier actividad, las mujeres me quieren, me siguen, quisiera tener menos edad para aportar mucho más”.

Sayanán también pertenece al proyecto “Manos creadoras” y sobresale por su aporte a las actividades que se realizan en el municipio.

Sayo como cariñosamente se le conoce se destaca en la artesanía manual