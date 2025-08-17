La repostería una iniciativa que atrajo la atención de la familia calixteña presente en el sábado diferente

Novedosas, atractivas, y diferentes fueron sin dudas las opciones veraniegas de este sábado en Buenaventura, municipio de Calixto García.

Un desfile de mascotas, reunió en la plaza central a chicos y grandes para exhibir con placer sus animales en especial los canes.

La exhibición de diferentes razas de caninos ,bonita iniciativa en este verano

La llamativa actividad reunió a lugareños como Denise González, vecina del reparto Centro Escolar. "Desde que escuché la convocatoria dije voy a llevar a mi perrita que tiene un lugar especial para toda la familia y así se divierte también".

Ana Denise González, vecina del reparto Centro Escolar disfrutó junto a su perrita el desfile de mascotas.

De vacaciones en Buenaventura Yakelín Almenares Sánchez y su nieto Maikol Yosbel Torres no dudaron en acudir a la actividad para mostrar los encantos de su Pequinés Albina, Princesa."Nos cautivó la propuesta y decidimos participar, somos de Camagüey y nos encantó la actividad porque realmente somos muchos los que amamos a los canes y esta es una oportunidad para mostrarlos, y sobre todo un llamado a su protección."

No menos atractiva resultó la demostración de habilidades en la repostería, un reto que llevó el protagonismo infantil.

La Empresa Productora de alimentos hizo entrega del regalo a Isabela Hidalgo Cecilio, una de las ganadoras en la competencia de adornar un kake.

Para Isabela Hidalgo Cecilio, una de las ganadoras adornar el kake fue muy divertido. "La pasamos super bien, he tenido una que otra práctica en mi casa y a través de juegos de cocina y esto me ayudó un poco, ojalá se repita fue muy divertido, expresó la infante de apenas 9 años de edad”.

La corrida en sacos, y otras propuestas recreativas por parte de los activistas del Inder, también le dieron un toque diferente, renovador a lo que se hace de manera cotidiana y eso se agradece.

Pero no es todo, desde el Comercio y la gastronomía las iniciativas tuvieron muy buena aceptación por la elaboración de ofertas, sus precios y las maneras de buscar otras alternativas para llegar a los clientes.

Este sábado en Buenaventura el verano estuvo a la altura de su eslogan Siempre joven derrochando frescura, energías, con propuestas diversas y atractivas que encontraron públicos y sonrisas de calixteños agradecidos.