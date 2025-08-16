Las salas de televisión han organizado durante el verano 2025 un amplio programa de actividades culturales, recreativas, educativas y deportivas para toda la familia que busca acompañar y enriquecer la etapa estival en el municipio de Calixto García.
Concursos, exposiciones, presentaciones de libros, campeonatos deportivos, fiestas de disfraces, excursiones y variadas iniciativas culturales , siguiendo la tradición de las salas de televisión como espacios comunitarios.
El cumpleaños 99 del líder histórico de la Revolución Fidel Castro dejó huellas en varias comunidades campesinas como: La cuchilla, Las guásimas, Cayo Alto ,entre otras.
Estas instalaciones son una herramienta fundamental para promover la cultura, educación, y la participación comunitaria, con un profundo encargo social que busca preservar la identidad local y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales de este territorio.
Las salas de televisión en los barrios campesinos cubanos son una iniciativa social y cultural de gran impacto en las comunidades rurales, especialmente en zonas no electrificadas o de difícil acceso. Nacieron el 29 de marzo de 2002 como parte del Programa Nacional de Salas de Televisión, impulsado por nuestro máximo líder Fidel Castro para llevar recreación, información, educación y cultura a estos lugares apartados.