El homenaje a Fidel y la cubanía distinguen el verano en el barrio de Las guásimas

Las salas de televisión han organizado durante el verano 2025 un amplio programa de actividades culturales, recreativas, educativas y deportivas para toda la familia que busca acompañar y enriquecer la etapa estival en el municipio de Calixto García.

Concursos, exposiciones, presentaciones de libros, campeonatos deportivos, fiestas de disfraces, excursiones y variadas iniciativas culturales , siguiendo la tradición de las salas de televisión como espacios comunitarios.

Actividades deportivas en el consejo popular de Monte Alto

El cumpleaños 99 del líder histórico de la Revolución Fidel Castro dejó huellas en varias comunidades campesinas como: La cuchilla, Las guásimas, Cayo Alto ,entre otras.

Dibujos hechos a lápiz por el joven Yainier Martínez (izquierda) del barrio de Las guásimas.

Estas instalaciones son una herramienta fundamental para promover la cultura, educación, y la participación comunitaria, con un profundo encargo social que busca preservar la identidad local y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales de este territorio.

Los campesinos de la CCS Ignacio Agramonte,de Sabanazo apoyan las actividades organizadas por la sala de Televisión de La cuchilla.

Las salas de televisión en los barrios campesinos cubanos son una iniciativa social y cultural de gran impacto en las comunidades rurales, especialmente en zonas no electrificadas o de difícil acceso. Nacieron el 29 de marzo de 2002 como parte del Programa Nacional de Salas de Televisión, impulsado por nuestro máximo líder Fidel Castro para llevar recreación, información, educación y cultura a estos lugares apartados.

Niños de Cayo Alto de excursión.

En la barriada de La cuchilla cualquier iniciativa divierte y alegra a los más pequeños.

En la Sala ubicada en Limpio el Toro también se realizan actividades en este verano