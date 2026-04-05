Lorena Laura Guerra Leyva dice sentirse feliz en su Centro Escolar " Rubén Bravo Álvarez del barrio de Pueblo Viejo, " porque estamos de fiesta celebrando el día de los pioneros cubanos, y compartir con mis compañeros me pone muy contenta", lo asegura mientras observa a su maestra de sexto grado, Marisledis Àvila Brito. Lorena Laura Guerra Leyva dice sentirse feliz en su Centro Escolar " Rubén Bravo Álvarez del barrio de Pueblo Viejo, " porque estamos de fiesta celebrando el día de los pioneros cubanos, y compartir con mis compañeros me pone muy contenta", lo asegura mientras observa a su maestra de sexto grado, Marisledis Àvila Brito.

Lorena Laura junto a su maestra Marisleidis compartiendo la fiesta por el aniversario de la organización de Pioneros José Martí. "Uno se emociona cuando comparte con nuestro futuro_ explica la experimentada docente_ estos son momentos únicos, y ver la satisfacción en sus rostros, eso no tiene precio. Déjame decirte que una parte de la matrícula proviene de este barrio de gente muy humilde con bajos recursos económicos, de ahí que dirigimos acciones pedagógicas en interés de que aprendan y a la vez disfruten la estancia en la escuela.

" Lilianny Duràn Rodríguez está también contenta, " no podía faltar, se lo dije a mi madre que es costurera, voy a la fiesta mamá y me dijo no faltes pero lleva además un dulce para que lo compartas. Estamos haciendo de todo un poco, bailamos, cantamos y nos reímos mucho".

Lilianny Duràn, cursa el sexto grado y en esta fiesta de aniversarios abraza a su maestra Marisleidis Y de fiesta en grande está Yaikel Prat Mora quien prefirió compartir su cumpleaños doce con sus compañeros, "celebro mi cumple junto a mis amigos , estoy feliz, mi madre trabajadora social y yo vivimos juntos en mi barrio, ella me ayuda mucho en las clases , cuando vaya para la casa me dijo que me tiene una sorprecita ".