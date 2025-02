Los vecinos de Dovales disfrutan de una instalación remozada recientemente.

Dovales es una barriada calixteña de hombres y mujeres que siempre están desde el barrio con la guardia en alto y prestos a colaborar.Esa unidad los distingue y hace que cada logro sea recibido con gratitud y nuevos compromisos.

Así expresa la gestante Karina Guirado Fernández, la primera en su comunidad en recibir las atenciones luego de la reapertura del consultorio médico. "La felicidad es compartida por todos, pues realmente la instalación estaba necesitada de una inversión y ahora todo aquí está muy bonito , acogedor ,y precisa, hay que preservarlo."

La enfermera Yureimis Vega Flores realiza con placer su trabajo en la instalación reinaugurada hace unas horas.

Las mejoras constructivas también favorecen el confort del personal médico, al decir de la licenciada en enfermería Yureimis Vega Flores. "Prácticamente el consultorio quedó nuevo, mientras insiste en que cada visitante aprecie los cambios, más iluminación, ventilación, baño nuevo, se cambió la cubierta del techo por una nueva de cinc, se pintó, persianas nuevas. vitrina.......mientras continúa mostrando con orgullo lo logrado."

En ese empeño no sólo merecen elogios los trabajadores de la mipyme encargada "Elextro clima" sino cada vecino ,que como la familia de Wilmer Aguilera Cruz y María Cristina Domínguez no dudaron en extender su mano generosa en bien comunitario. "Para nosotros ayudar con el agua es un deber y estamos muy felices de contribuir para que el vital líquido no falte y mantener la calidad en las atenciones."

Por eso como asegura Jorge Luis Vega Fernández, delegado de la circunscripción 70 de la zona 34 todo Dovales celebra con orgullo la buena nueva de su remozado consultorio. "Es un éxito de todos porque desde el grupo comunitario apoyamos en todo momento, y hasta hicimos una caldosa cuando se concluyó la inversión y hoy estamos contentos y agradecidos."

Más de 1 millón de pesos destinó la Unidad de Aseguramiento de Salud Pública del territorio para mejorar las condiciones de vida del personal médico y hacer más acogedora su estancia, aún así la convivencia del médico es un reclamo que no cesa y en ese empeño ya se trabaja desde el grupo comunitario.

Y mientras se encamina esa petición popular, Karina disfruta de las atenciones en su remozado y acogedor consultorio donde ayuda desde ahora a su cuidado.