Este fin de semana se disputó la octava fecha del torneo de fútbol de Buenaventura “Verano Siempre Joven", una jornada marcada por la emoción y el goleo, ya que los dos partidos celebrados finalizaron con idéntico resultado: 4 a 4. Chelsea vs Tottenham y Manchester City ante el Liverpool. Estos vibrantes encuentros mantuvieron a los espectadores al filo del asiento y reflejaron el alto nivel competitivo que ha caracterizado al certamen. Este fin de semana se disputó la octava fecha del torneo de fútbol de Buenaventura “Verano Siempre Joven", una jornada marcada por la emoción y el goleo, ya que los dos partidos celebrados finalizaron con idéntico resultado: 4 a 4. Chelsea vs Tottenham y Manchester City ante el Liverpool. Estos vibrantes encuentros mantuvieron a los espectadores al filo del asiento y reflejaron el alto nivel competitivo que ha caracterizado al certamen.

En la tabla de posiciones, Tottenham continúa como líder absoluto del torneo con 17 puntos, consolidándose como el equipo más regular de la competencia. Le sigue de cerca Chelsea, con 12 unidades, mientras que Manchester City suma 8 puntos y Liverpool cierra la clasificación de esta fecha con 4 puntos.

A nivel individual, el jugador Rafael Valera Pavó (Tottenham) se destaca no solo por su aporte ofensivo, sino también por su visión de juego: lidera la tabla de asistencias con 8 pases gol, seguido por Alfredito Reyes, quien acumula 7 asistencias.

En cuanto a la artillería, Reinier Chávez Rivera (Liverpool) y Rafael Valera Pavó (Tottenham) comparten el liderato de goleo con 10 tantos cada uno, convirtiéndose en los máximos referentes ofensivos del torneo.

La próxima jornada promete un verdadero espectáculo, ya que se confirmaron dos duelos de alto voltaje para el próximo sábado:

Liverpool vs Tottenham Liverpool vs Tottenham

Chelsea vs Manchester City Chelsea vs Manchester City

Un fin de semana que podría definir gran parte del rumbo final del torneo, especialmente en el duelo entre los punteros y el colero, con Tottenham buscando mantener su liderato y Liverpool intentando reaccionar con todo.

El fútbol de Buenaventura sigue encendido, y la fiesta del balompié está más viva que nunca.