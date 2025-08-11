 

Decir  Trabajadores Sociales es decir humanismo, sensibilidad y amor. Fidelidad a la Revolución y a Fidel. En el holguinero municipio de Calixto García, este pequeño ejército de Médicos de Alma continúa desde cada comunidad Latiendo Con Cuba. Inmerso en un variado plan de actividades en homenaje al natalicio  99 del Comandante en Jefe y al 25 aniversario de los que ponen a cada tarea Alma, Manos, y Corazón, fecha que estarán celebrando el próximo 10 de septiembre.

Dentro de las actividades está la entrega de 300  ollas arroceras  a las  familias más vulnerables , entre ellas las madres con tres o más hijos, a partir de un presupuesto de 8 millones  de pesos asignado para  este año.

La familia de Ariannis Cabrera Hernández es una de las que ha sido beneficiada con la entrega de recursos materiales de primera necesidad , como parte del programa de atención social en el municipio de Calixto García. Hoy muy feliz al recibir   una olla arrocera. Arianni vive en reparto Nuevo en Buenaventura, es una madre  sola , tiene tres hijos, la mayor con retraso mental severo, por lo que recibe atención especial, a través de los programas implementados por la Revolución que ofrecen ayuda a quienes más la necesitan.

“He recibido camas, colchones, avituallamiento,  me dan módulo alimenticio, y una ayuda económica y ahora recibí una olla arrocera,  agradecida por este gesto, me siento atendida  y  repito muy agradecida y feliz”

  Las ollas arroceras  se distribuyen en todos los consejos populares, para lo que   se unieron a factores de la comunidad.

Como parte de la atención social a las familias más necesitadas 54  madres con  cuatro hijos y más reciben un módulo de artículos, entre ellos ropa, zapatos, mochilas, chancletas, etc”.

La vocación transformadora, de estos médicos de alma lleva consigo el agradecimiento y las  sonrisas de las familias  beneficiadas, familias que hoy pueden disfrutar de una nueva obra de la  Revolución .Eso para ellos es su mayor recompensa.

 

