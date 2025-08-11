Decir Trabajadores Sociales es decir humanismo, sensibilidad y amor. Fidelidad a la Revolución y a Fidel. En el holguinero municipio de Calixto García, este pequeño ejército de Médicos de Alma continúa desde cada comunidad Latiendo Con Cuba. Inmerso en un variado plan de actividades en homenaje al natalicio 99 del Comandante en Jefe y al 25 aniversario de los que ponen a cada tarea Alma, Manos, y Corazón, fecha que estarán celebrando el próximo 10 de septiembre.

Dentro de las actividades está la entrega de 300 ollas arroceras a las familias más vulnerables , entre ellas las madres con tres o más hijos, a partir de un presupuesto de 8 millones de pesos asignado para este año.

La familia de Ariannis Cabrera Hernández es una de las que ha sido beneficiada con la entrega de recursos materiales de primera necesidad , como parte del programa de atención social en el municipio de Calixto García. Hoy muy feliz al recibir una olla arrocera. Arianni vive en reparto Nuevo en Buenaventura, es una madre sola , tiene tres hijos, la mayor con retraso mental severo, por lo que recibe atención especial, a través de los programas implementados por la Revolución que ofrecen ayuda a quienes más la necesitan.

“He recibido camas, colchones, avituallamiento, me dan módulo alimenticio, y una ayuda económica y ahora recibí una olla arrocera, agradecida por este gesto, me siento atendida y repito muy agradecida y feliz”

Las ollas arroceras se distribuyen en todos los consejos populares, para lo que se unieron a factores de la comunidad.

Como parte de la atención social a las familias más necesitadas 54 madres con cuatro hijos y más reciben un módulo de artículos, entre ellos ropa, zapatos, mochilas, chancletas, etc”.

La vocación transformadora, de estos médicos de alma lleva consigo el agradecimiento y las sonrisas de las familias beneficiadas, familias que hoy pueden disfrutar de una nueva obra de la Revolución .Eso para ellos es su mayor recompensa.