Los jóvenes del Comité de Base de la dirección de Trabajo sobresalen por el cumplimiento de sus tareas

Sus ideas renovadas estimulan y van más allá de simples conceptos de época o gustos. Son jóvenes si, pero de alma y corazón que no se detienen y hacen un hervidero de ideas para llegar hasta los más difíciles escenarios.

No lo sueñan nada más, lo construyen día a día con no pocas lluvias de estrellas que los hacen calar corazones a través de proyectos e iniciativas inclusivas.Los jóvenes de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social son realmente una vanguardia de hoy y siempre.

El Comité de Base de la Dirección de Trabajo reconocido en el acto provincial por el 26 de julio.El secretario general José Carlos Ocampo con orgullo recibió el cuadro de manos de Leonardo Batista Pupo,primer secretario del Partido en el municipio.

La clave, ese espíritu creativo, de total disposición, de ganas infinitas de dar ese más que tanta falta nos hace, y que han sabido inyectar con buenas vibras a la nueva generación.

Yanelis, Yunita, Carlitos, y otros muchos, son protagonistas de una misión social que llega a los barrios como un bálsamo que alivia y cura.

Es esa misma esencia que hoy permite que calixteños como José Carlos Ocampo Acosta, conduzca desde el Comité UJC, las riendas de una juventud soñadora, feliz, comprometida y al mismo tiempo con los pies bien puestos en la tierra.

Me cuenta el esbelto y entusiasta joven que la palabra no puedo no existe en su actuar cotidiano y que ante cada reto los une la voluntad colectiva de aportar, ser útiles y disfrutar cada momento único propio de iniciativas como el donativo de juguetes a la sala de Pediatría del hospital municipal Nicodemus Regalado León.

Es por eso que el Día Internacional de la Juventud dedicamos estas líneas a estos dignos calixteños que a fuerza de consagración y mucho amor enaltecen a una generación que vive orgullosa de lo que es y más que todo del espíritu