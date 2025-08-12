Sus ideas renovadas estimulan y van más allá de simples conceptos de época o gustos. Son jóvenes si, pero de alma y corazón que no se detienen y hacen un hervidero de ideas para llegar hasta los más difíciles escenarios.
No lo sueñan nada más, lo construyen día a día con no pocas lluvias de estrellas que los hacen calar corazones a través de proyectos e iniciativas inclusivas.Los jóvenes de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social son realmente una vanguardia de hoy y siempre.
La clave, ese espíritu creativo, de total disposición, de ganas infinitas de dar ese más que tanta falta nos hace, y que han sabido inyectar con buenas vibras a la nueva generación.
Yanelis, Yunita, Carlitos, y otros muchos, son protagonistas de una misión social que llega a los barrios como un bálsamo que alivia y cura.
Es esa misma esencia que hoy permite que calixteños como José Carlos Ocampo Acosta, conduzca desde el Comité UJC, las riendas de una juventud soñadora, feliz, comprometida y al mismo tiempo con los pies bien puestos en la tierra.
Me cuenta el esbelto y entusiasta joven que la palabra no puedo no existe en su actuar cotidiano y que ante cada reto los une la voluntad colectiva de aportar, ser útiles y disfrutar cada momento único propio de iniciativas como el donativo de juguetes a la sala de Pediatría del hospital municipal Nicodemus Regalado León.
Es por eso que el Día Internacional de la Juventud dedicamos estas líneas a estos dignos calixteños que a fuerza de consagración y mucho amor enaltecen a una generación que vive orgullosa de lo que es y más que todo del espíritu