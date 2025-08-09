La instructora de arte, Yuliet González Carballo, afirma que laborar con los niños le ha traído alegrías infinitas.

La etapa veraniega invita al sano esparcimiento y al reencuentro grato y tan necesario entre amigos y vecinos del barrio.Son meses de buscar nuevos espacios para pasarla bien, divertirse y hacer más grata la vida.

Y es ese un propósito que se logra en el Consejo popular de Las Calabazas y en el que el arte y el deporte estrechan alianzas y multiplican la algarabía infantil.

El espacio fijo creado en las cercanías de la bodega del Cruce de Maceo se ha convertido en alegría y diversión para los niños que viven en las carcanías del lugar.

Así cuenta a esta periodista la instructora de arte, Yuliet González Carballo, para quien laborar con los niños le ha traído alegrías infinitas. "Feliz de la acogida pues tratamos de que el espacio fijo creado en las cercanías de la bodega del Cruce de Maceo impactara en los niños con actividades como los talleres de creación de música, la especialidad que defiendo con tanto orgullo, hacemos juegos, canciones ,en fin considero que el verano aquí se disfruta y agradece".

No menos atractivos resultan los desafíos que imponen los festivales deportivos a cargo del activista del Inder, Roger Téllez Rodríguez. Cada competencia multiplica la adrenalina y el cordial enfrentamiento. "Bonitos momentos se viven junto a las niñas y niños que nos visitan y regresan por la revancha fraterna entre los equipos o de manera individual. No hay dudas de que el deporte en el verano es una garantía para la recreación".

Similares momentos bautizados por la magia del arte, invitan al concurso de aficionados o no, que desafían el miedo escénico y las técnicas artísticas para pasarla bien y dejar atrás los achaques de la edad.

Es ese uno de los propósitos que une cada semana a integrantes de la Brigada de Instructores de arte, José Martí del territorio en una actividad que han creado para las personas acogidas al Sistema de Atención a la Familia, "SAF" de Buenaventura.

Los abuelos asociados al SAF disfrutan de las iniciativas de los instructores de arte en este verano.

Al decir de su presidenta, Liudis Reynaldo la acogida ha superado las expectativas eso permite que cada reencuentro sea diferente y motivador. Son sólo algunos ejemplos de cómo desde el arte y la complicidad deportiva se alegra y motiva la vida en este caluroso verano.