Minerva Fernández Font recibe el Reconocimiento de manos de Elizabeth Martínez Quintero,secretaria general de la FMC en la provincia de Holguín.

En una jornada cargada de historia, alegría, optimismo y mucho compromiso de las federadas calixteñas se convirtió la actividad central por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Calixto García, la que contó con el acompañamiento de Elizabeth Martínez Quintero, secretaria general de la FMC en la provincia de Holguín.

El reconocimiento oportuno a aquellas mujeres que han dedicado gran parte de su vida al trabajo de la organización en la base distinguió el homenaje. Una de esas féminas es Minerva Fernández Font, secretaria del bloque 4 de Buenaventura por más de treinta años. “Para mí es una satisfacción inmensa recibir este reconocimiento porque es el resultado de años de esfuerzo y dedicación a las tareas de la organización”.

El mensaje desde la experiencia de esta destacada mujer calixteña no se hizo esperar “ Decirle a las muchachas jóvenes que hay que apoyar el trabajo e la Federación de Mujeres Cubanas, tomar el ejemplo de mujeres que han dedicado sus mejores años a la organización ,y que la unidad y el compromiso de todas permitirán avanzar mucho más”.

Varias iniciativas del proyecto La edad de Oro y Manos creadoras matizaron la actividad central por el aniversario 65 de la FMC , la que estuvo dedicada al aniversario 99 del cumpleaños de nuestro máximo líder Fidel Castro y a la eterna presidenta de la FMC.

La secretaria general de la FMC transmitió un mensaje de optimismo y confianza a las federadas calixteñas.

Elizabeth Martínez Quintero, secretaria general de la organización en la provincia de Holguín al concluir la actividad expresó.

“Queridas mujeres la esencia del trabajo de la organización está en la base ,en cada delegación y bloque por eso hay que celebrar este nuevo aniversario de la organización ,por Calixto García comenzaron las actividades centrales, el acto provincial será en Sagua de Tánamo que fue el territorio ganador de la sede del acto provincial , y en toda la provincia seguimos realizando actividades. Felicidades a todas las calixteñas por este 65 aniversario.”

Integrantes del proyecto "La edad de Oro",deleitaron a todos los presentes con su arte.