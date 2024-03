Jorge Luis Vega Fernández es el coordinador de la Zona 34 de Dovales .La producción de alimentos aprovechando los espacios en patios y parcelas, es el llamado que constantemente nos hacen las máximas autoridades del país en aras de palear la difícil situación por la que atraviesa la economía cubana, arreciada por el férreo bloqueo del imperialismo norteamericano que no cesa en el objetivo de asfixiar al pueblo cubano.

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que componen la Zona 34 de la localidad de Dovales se han dado a la tarea de producir alimentos ,aprovechando los espacios que tienen en patios y parcelas, actividad que ha influido considerablemente para que la misma haya alcanzado por varios años consecutivos la condición de Vanguardia Nacional.

Mirtha Oberto Batista ,destacada cederista de Dobales.

Mirtha Oberto Batista es la presidenta del CDR 4 y a pesar de sus 78 años de edad mantiene su patio con una excelente producción de fongos, guineos, calabaza y frutabomba, entre otros cultivos. Esta “Mariana” del Siglo XXI con su ejemplo ha logrado que sus cederistas se incorporen a esta necesaria tarea.

“…A mí me gusta tener el patio de mi vivienda completamente sembrado para poder exigir con mi ejemplo a los demás cederistas y me ha dado resultado porque el cederista mío que no tiene una mata de fongo, de plátano o calabaza, tiene algunas plantas frutales, lo importante es que su patio no esté subutilizado, y no estamos al 100 % porque algunos no han interiorizado lo importante que es esta tarea, claro esos son los menos…”

Humberto Pupo Ramírez además de estar asociado a la cooperativa de la zona, también es cederista destacado y ejemplo en la producción de alimentos en su patio.

“…Yo además de trabajar en la cooperativa y aportar alimentos en mi pequeña finca tengo sembrado todos los espacios de mi patio, aquí tengo fongo, guineo, matas de aguacates y sobre todo gran cantidad de plantas de café de las cuales me autoabastezco, eso sí hay que dedicar tiempo y amor, porque después que uno atiende la finquita que llega cansado a la casa entonces le metes a la atención de lo que tienes en el patio, pero no me agobia, porque sé que es necesario contribuir a la alimentación de la familia y de los vecinos y exhorto a que todos los cederistas se unan a este movimiento…”

Jorge Luis Vega Fernández es el coordinador de la Zona 34 de los CDR de Dovales y fue uno de los delegados que representó al municipio de Calixto García al X Congreso de la mayor organización de masas del país y dejó un claro mensaje a la membresía.

Irradiar lo que sucede en esta destacada zona cederista del municipio de Calixto García, es una tarea pendiente en la que se debe trabajar para que las demás se concienticen de esta importante tarea que contribuya a la “Soberanía Alimentaria” tarea de primer orden a la que nos han convocado máximas autoridades del país.