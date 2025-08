Inicia la pasión del Béisbol en los barrios calixteños(imagen de archivo)

Este domingo arranca la emocionante segunda fase del Campeonato Municipal de Béisbol de 1ra Categoría en este holguinero municipio de Calixto García, con la participación de los ocho equipos que lograron clasificar tras una intensa primera ronda. Por la Zona Norte, avanzaron los conjuntos de Guayabo, La Caridad, Dovales y Domínguez, demostrando solidez y consistencia durante la etapa inicial. Por su parte, en la Zona Sur, se clasificaron Sabanazo, Los Dagamitos, Irene y Buenaventura, quienes también mostraron un alto nivel de juego para asegurar su lugar en esta nueva fase.

La segunda etapa se desarrollará bajo el formato de todos contra todos a dos vueltas, lo que garantiza partidos de alto voltaje y gran competitividad. Este fin de semana se disputarán los primeros encuentros: Guayabo vs. Dovales y Domínguez vs. La Caridad, por la zona norte; mientras que por la sur se medirán Irene vs. Los Dagamitos y Buenaventura vs. Sabanazo.

Uno de los aspectos destacados de esta nueva fase es que cada selección clasificada ha tenido la oportunidad de incorporar dos refuerzos, con el objetivo de fortalecer sus planteles y afrontar con mayor competitividad los desafíos que vienen. Estas incorporaciones añaden un ingrediente extra de estrategia y emoción al torneo.

Al finalizar esta segunda ronda, los campeones de cada zona se enfrentarán en la gran final por el título del Campeonato Municipal de Béisbol, en un duelo que promete ser histórico. Con el nivel de juego mostrado hasta ahora, los aficionados pueden esperar partidos llenos de emoción, talento y espíritu deportivo.

¡El béisbol municipal sigue encendiendo las emociones! No te pierdas los próximos capítulos de esta gran competencia.