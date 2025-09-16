Mali Ramírez García,(izquierda) presidenta de la Asamblea municipal del Poder popular y Yanet Cabana Cuéllar, intendente en funciones presidieron el encuentro.De manera franca y abierta se pusieron sobre la mesa varios puntos relacionados con la comunicación para lograr que nuestro pueblo esté más informado de aquellos asuntos que afectan hoy la cotidianidad de los calixteños.

El encuentro del Consejo de la administración con la prensa estuvo presidido por Mali Ramírez García, presidenta de la Asamblea municipal del Poder popular y Yanet Cabana Cuéllar, intendente en funciones, y en el que participaron varios viceintendentes y la Jefa de Departamento de Comunicación,Eunice González con el objetivo de enriquecer el intercambio .

Se puso énfasis en el funcionamiento del grupo electrógeno de la emisora municipal Radio Juvenil con el objetivo de que continúen las transmisiones en situaciones especiales, en particular cuando haya afectacciones de corriente eléctrica para que la población se mantenga informada.

De igual manera la presidenta insistió en las coberturas a las reuniones de chequeo de los servicios las que permiten mantener la actualidad de lo más importante que está sucediendo, y de las principales afectacciones de los servicios básicos .Se enfatizó en las redes sociales y en especial en el seguimiento a las 14 páginas de organismos clave del territorio ,así como al portal ciudadano para que se mantengan actualizadas y tributen la información necesaria a la población.

La presidenta se refirió además a varios asuntos que preocupan y ocupan la labor de gobierno entre los que se encuentran en el caso de la educación , la cobertura docente, y la alimentación ,en la salud ,el programa materno infantil, la calidad de los servicios, el material gastable, y la vitalidad de las casas de abuelos, entre otros.

, Asimismo enfatizó en otros asuntos que están en la mira tales como: el cumplimiento de los ingresos, el proceso de contratación de los productos agropecuarios, el abasto de agua , la recogida de desechos sólidos, la gastronomía, el Sistema de Atención a la Familia ,y la circulación mercantil.

El encuentro del Consejo de la administración con la prensa dejó claro que hay que articular la información de manera coherente entre todos para que fluya la comunicación de manera correcta y llegue con inmediatez al pueblo, y con ellos lograr mayor satisfacción.

