A los nuevos integrantes de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM) se les ofreció la bienvenida en acto que tuvo lugar en el pre universitario urbano " Armando Valle López " del poblado de Buenaventura.

Como ellos también se estrenan en la organización estudiantil más de doscientos alumnos de este nivel educativo y de la Enseñanza Técnica y Profesional que se preparan en aulas situadas en Mir, San Agustín de Aguarás, La Jíquima y otros procedentes de Centro Politécnico " Juan Carlos Batista" de este poblado cabecera del holguinero municipio de Calixto García.

Mary Claudia Serrano Vega, presidenta de la organización en el pre urbano dijo sentirse satisfecha con la incorporación de sus compañeros procedentes de la secundaria básica y que la FEEM del centro de conjunto con la Ujotacé están en acción para dialogar con ellos para que conozcan el objetivo principal de la organización que no es más que agruparlos en tareas que contribuyan a enaltecer el sentido de pertenencia, el deber de estudiar y prepararse cada día en el amor a su patria.

Presentes también en esta bienvenida dirigentes de la Ujotacé, funcionarios del Partido, de la FEEM municipal y Vivian Ojeda Ramírez directora del pre universitario de Buenaventura.