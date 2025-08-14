Omara Velázquez Carralero, (derecha),delegada y diputada al Parlamento cubano dejó reinaugurado el parque infantil en Jagüeyes

La campiña de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Cristino Naranjo de Jagüeyes se llenó de risas y algarabía. Decenas de niños y niñas con sus familias llegaron para festejar como cada 13 de agosto el cumpleaños del eterno Comandante en Jefe, Fidel Castro.

Payasos, juegos de participación, golosinas, bailes, poesías, y la sabrosa caldosa criolla, distinguieron la emotiva actividad.

Un momento especial lo constituyó la reapertura del parquecito infantil de la barriada de Jagüelles, un lindo regalo del campesinado a quienes saben querer.

"Es un día de fiesta, de alegría y es lo que se vive aquí porque así es como recordamos al invicto Comandante, y compartir lo que hacemos para bien de la comunidad es una esencia que aprendimos del líder revolucionario que nos inspira y motiva todos los días, comentó Omara Velázquez Carralero, Presidenta de la CCS Cristino Naranjo y Diputada al Parlamento nacional.