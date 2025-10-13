imágenes tomadas de Facebook Los Dagamitos se coronaron como los nuevos campeones de la pelota calixteña tras imponerse en el quinto y decisivo partido de la serie con un marcador de 6 carreras por 2.

La victoria fue forjada con una actuación sólida tanto en el montículo como en el terreno ofensivo: el zurdo Karel González firmó una labor excepcional desde la loma, manteniendo a raya a la ofensiva rival al solo permitirle 3 imparables, mientras que la derrota quedó en manos de Walnier Osorio.

En el ataque, Yasmani Leyva fue clave con 3 hits en 5 turnos y una carrera impulsada; Elder López brilló al conectar 2 de 3 con dos impulsadas y dos anotadas; y Luis Adrián Guevara Poll aportó con 2 hits en 5 apariciones al plato.

El reconocimiento también para el lenco perdedor ya que brindó un excelente espectáculo tanto allí a sus parciales como cuando jugaron como visitantes.

Con este triunfo, Los Dagamitos se escriben en la historia del béisbol local con un campeonato merecido, vibrante y lleno de corazón.