Minerva Fernández recibe el sello 65 aniversario de la FMC de manos de Yumary Pino Tamayo ,miembro del Buró Municipal del PCC y de Carmen María Hernández Aguilera,secretaria de la FMC en el municipio

La noche de este viernes fue una noche especial cargada de emociones para Minerva Fernández Font,la secretaria del bloque 4 de Buenaventura por más de treinta años. En su propia tierra y rodeada de familiares, amigos y vecinos fue distinguida con el sello 65 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas(FMC).

Esta destacada federada expresó con la humildad que la caracteriza su satisfacción por tan alto compromiso. ”para mí es un orgullo ,pero también un compromiso de continuar aportando a la organización, desde mis modestos conocimientos”.

Minerva Fernández Font ,secretaria del bloque 4 de Buenaventura por más de treinta años.

Y acotó “mi experiencia la ofrezco a las muchachas jóvenes, porque hoy se necesita de esa fuerza joven para continuar adelante, y les digo a todas no se amilanen ,que vamos a continuar adelante”

El cine de Buenaventura fue el escenario para realizar el reconocimiento a Minerva en la actividad que realizara el proyecto cultural La edad de Oro de la casa de la cultura municipal ,con el espectáculo “Defendiendo la naturaleza”, como regalo a las mujeres calixteñas por el aniversario 65 de la FMC.

Integrantes del proyecto La edad de Oro en homenaje a las mujeres calixteñas en el 65 aniversario de la Organización.

Ya suman tres las federadas calixteñas que fueron distinguidas con el sello 65 aniversario ,hace solo unos días lo recibieron en la ciudad de Holguín Sayanán González Romero secretaria del bloque por más de treinta años en el barrio de San Lorenzo y Mariela Gómez Pérez, secretaria del bloque 82 de Cañada Honda.

Sayanán González Romero secretaria del bloque por más de treinta años en el barrio de San Lorenzo y Mariela Gómez Pérez, secretaria del bloque 82 de Cañada Honda.recibieron hace unas horas en la ciudad de Holguín el sello 65 aniversario de la FMC (Foto tomada de Internet)

.