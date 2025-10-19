Con el firme objetivo de fomentar estilos de vida saludables y empoderar a nuestros jóvenes con información veraz, se llevó a cabo una Jornada de Intervención Educativa sobre la Prevención del consumo de Drogas en las instalaciones de la Institución Educativa Politécnico Juan Carlos Batista.

Esta iniciativa, buscó crear un espacio de diálogo abierto y reflexivo, dirigido a estudiantes, docentes y familias, para abordar de manera integral uno de los desafíos más importantes de nuestra sociedad.

La jornada fue dinámica y participativa, incluyendo una variedad de actividades diseñadas para conectar con los estudiantes:

Charlas y Talleres Interactivos: Especialistas y orientadores facilitaron sesiones donde se explicaron los efectos físicos, psicológicos y sociales del consumo de drogas, destacando el impacto en el proyecto de vida personal.

Testimonios y Mesas de Debate: Espacios que promovieron la conversación sincera, permitiendo a los estudiantes expresar sus dudas y percepciones en un ambiente de respeto y confianza.

Material Audiovisual y Actividades Lúdicas: A través de videos, trípticos informativos y dinámicas de grupo, se reforzaron los mensajes clave de una manera amena y memorable.

Fortalecimiento de Habilidades para la Vida: Se hizo hincapié en el desarrollo de la autoestima, la toma de decisiones asertivas y la capacidad para manejar la presión de grupo.

El éxito de esta intervención fue posible gracias al trabajo conjunto de la dirección del Politécnico, el claustro de profesores, el departamento de orientación y, muy especialmente, a la receptividad y participación activa del alumnado. Se reconoce además el apoyo de la familia, pilar fundamental en la formación de valores.

Desde el Politécnico Juan Carlos Batista, se reafirmó el compromiso con la educación integral de los estudiantes, hacienda valedera la idea de que la prevención, basada en la información y el fortalecimiento personal, es la herramienta más poderosa para construir un futuro libre de adicciones.