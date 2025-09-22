En la fábrica de Tabacos "José Piña Guzmán prevalece la fuerza de trabajo joven.Maribel Peña Piña dedica parte de su vida a la atención de las personas que en su poblado de San Agustín de Aguarás, a unos doce kilómetros de Buenaventura, sobrepasan los 5 mil habitantes.

Esta mujer, desde muy joven , está vinculada a la atención de sus electores, " primero como delegada de circunscripción que no he dejado de ser, y luego los delegados en representación del pueblo me propusieron y eligieron para presidenta del Consejo Popular y en este encargo social llevo unos cuantos mandatos", me dice mientras mira a su alrededor porque tienen previsto realizar dentro de minutos la rendición de cuenta del Consejo a dirigentes del gobierno municipal, revisar qué se ha hecho, qué no se ha cumplido, las razones y las perspectivas para continuar adelante a pesar de los inconvenientes.

" Los problemas mayores están en el abasto de agua a las comunidades, tenemos barrios con las fuentes del preciado líquido totalmente agotadas y hasta esos lugares hay que llegar con las pipas de agua, ha habido una intensa sequía en esta parte norte del municipio, valga que en estos últimos días ha precipitado pero aún muy insuficiente, no obstante no nos rendimos y seguimos con el oído puesto en mi pueblo escuchando sus preocupaciones y convocando, cuando así lo requiera, a los directores de las entidades , de los organismos, empresas que deben ofrecer una respuesta, el delegado no resuelve nuestra misión es encaminar los planteamientos y citar a los responsables para que informen, claro, hay asuntos que con el concurso de la comunidad se resuelven ", me dice, y me invita a que recorra el poblado y constate con las personas el devenir del día a día, en pocas palabras: cogerle el pulso al pueblo humilde y trabajador.

Laicer Pérez Lerma ,director de la Fábrica de Tabaco "José Piña Gusmán"

Y así lo hice, llegué y me presenté ante el colectivo de la fábrica de tabaco " José Piña Guzmán " con una historia de labor envidiable, me recibió Laicer Pérez Lerma , director, junto a un grupo entusiasta de experimentados y jóvenes trabajadores, " aquí la juventud y la experiencia se comparten, como usted observa hay muchachas y muchachos asumiendo responsabilidades , y me señala a Leanis Ramírez Velázquez de 26 años de edad, quien recibe la experiencia del experimentado tabaquero Pedro Rodríguez Peña en el anillado y empaquetado , explica la joven, " me gusta mi labor, además, tengo familia y hay que colaborar con la economía, en ocasiones cobramos mejor y además nos estimulan con algunas ventas de productos, nos estimulan ".

Pedro Rodríguez Peña,tabaquero que se ha especializado en el anillado y empaquetado del tabaco.

Laicer, el director, me informa que cuentan con 61 trabajadores directos a la producción y que la misma se cumple al 125 por ciento con 280 mil tabacos por encima de lo estipulado, "todo esto gracias a la unión del colectivo, a su responsabilidad y al intercambio de experiencias de los que peinan canas con nuestra juventud.

" Debo decirte que en los últimos tiempos solo un aprendiz no continuó su preparación, pero muchos están entusiasmados y continúan incluso con responsabilidades como es el caso de la joven Leidy Laura Yero Leyva quien además de controladora de la calidad es la Secretaria de la Sección Sindical ".

Leidy Laura Yero Leyva controladora de la calidad y Secretaria de la Sección Sindical .

"Trabajo y tengo esa responsabilidad con mis compañeros porque mis padres me trasladaron ese ejemplo de ejecutar tareas que contribuyan al beneficio colectivo, mi familia es revolucionaria y de cuna lo aprendí ", me afirma como si a sus años ya fuera una experimentada dirigente obrera de su fábrica de tabacos.

Ailín Hernández Ávila es la lectora de la tabaquería "José Piña Guzmán"

Y antes de marcharme del lugar por demás con buenas condiciones para ejercer el oficio, se me presenta otra joven Ailín Hernández Ávila, y sin más ni más me dice que es la lectora de la tabaquería , " hay que prepararse mucho, leer no sólo de las noticias también de obras literarias y no se trata de entrarle como un papagayo , no, hay que hacerlo como si estuviéramos conversando de tú a tú como amigos, y parece, periodista, que resulta", me dice con una manera que convence, y lo digo, es comunicadora por excelencia .

La joven Leanis Ramírez Velázquez, anilladora y empaquetadora

Le digo a Laicer Pérez, el director, que es tiempo de seguir mi recorrido por otros centros laborales que para mí ha sido de una gran satisfacción mi estancia en su fábrica y que he constatado el sentido de pertenencia del colectivo, la juventud que encuentra un lugar para realizar, aún en difíciles condiciones que vive el país, parte de sus sueños, no cabe dudas que su protagonismo al frente de la fábrica ha sido determinante, que continúen así estos obreros que con su trabajo de calidad rinden honor a José Piña Guzmán nombre que lleva este centro laboral Vanguardia Nacional.

Continúo el recorrido, me despido de Maribel Peña, la presidenta, pero usted conocerá más sobre parte de la vida de este Consejo Popular, en una próxima entrega periodística.

Jesús González González, ejemplo de sacrificio y formador de los pinos nuevos.