La joven Daniela acompañada por el Doctor en ciencias Francisco Infante Estrabao ,director del CUM (Al centro) y directivos de la Unión de Jóvenes Comunistas del municipio. Los estudiantes universitarios eligieron al secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) EU en el Centro Universitario Municipal Calixto García (CUM). Con orgullo la estudiante de primer año de la carrera de LIcenciatura en Contabilidad, Daniela de la Caridad Martínez Santiesteban, fue seleccionada como la nueva Coordinadora de la FEU .

“Para mí es un orgullo que mis compañeros hayan confiado y me hayan elegido para representarlos, cumpliré con la tarea y los representaré dignamente en esta organización”.

Una vez concluido el proceso eleccionario la nueva coordinadora fue presentada a los estudiantes ,acompañada por el Doctor en Ciencias Francisco Infante Estrabao ,director del CUM y directivos de la UJC en el municipio.

La joven Daniela hace solo unos días tuvo el privilegio de participar como invitada ,en el Consejo Nacional de la FEU”Fuí la única de un CUM que asistió al encuentro, fue muy provechoso e importante, intercambiamos sobre diferentes temas: la comunicación el trabajo en las redes sociales, la investigación, entre otros”

El secretariado electo tendrá la responsabilidad de representar al estudiantado y de canalizar sus preocupaciones, así lo confirmó la coordinadora Daniela “ El trabajo tiene que ser sistemático, con regularidad hay que pasar por los grupos para conocer qué les preocupa ,cuáles son sus insatisfacciones , y sobre todo prenderle un poco de dinamismo a la organization , y realizar actividades que los motiven.”