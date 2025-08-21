 

Uneac Taguabo Calixto García Holguín
Whatsapp

 

Daer Pozo Ramírez,escritor y realizador radial ,miembro de la Uneac (Imagen de archivo)

Al mirar la bahía de Nipe sentí la bendición, agua de despojo de lo salvador. Y  así la cabalgadura hasta la cueva donde apareció el Taguabo aborigen. Ambos acontecimientos fueron posibles gracias a esa forja de actos y no de óxido personal, que es la Unión de escritores y artistas de Cuba, y su festival audiovisual de la Asociación de creadores de cine, radio y televisión en Holguín.

Así la forja y  plataforma cultural, que es  la Uneac como espacio para asumir el reto de salir de las cuatro paredes del gestor de cuadros, canciones, novelas y audiovisuales, para conformar el escenario definitivo de la nación.

Imagen del Guayabero,fiel exponente de la cultura holguinera.

Y es que bañarse en las aguas de Nipe y estar frente al Taguabo antillano constituye una aventura de auto descubrimiento. Y ello es la solución para espantar la soledad y darnos a la creación como escape y acto exorcista en la comunión entre hombre y naturaleza.

Y del Banes cercano, en 2019, trajimos para Buenaventura el premio nacional Taguabo con el programa radial María y el ángel, tributo a la maestra y promotora cultural de Buenaventura María de los Ángeles Mora, también recibimos el sello conmemorativo por los 60 años de la Uneac en el siguiente Taguago y en el último, acontecido hace unos meses tuve la dirección del taller  nacional sobre radio: Del Ojo del caimán a la tertulia de Mala Noche.

Y cada mes tenemos en el municipio Calixto García, provincia de Holguín la peña integradora del Cabaniguán, que une a los vecinos de barrios rurales en sus salas de televisión, Radio Juvenil y la Asociación de artistas creadores de cine, radio y televisión de la Uneac con el diálogo entre creadores y público valorando las obras audiovisuales y conformando un discurso concurrente hacia los valores de la nacionales.

Asumir el reto de ser puente y a la vez fragua de amaneceres compartidos, junto al mar, en el espacio de palmas al viento y del siboney de Ernesto Lecuona. Y es que en Nipe vi danzar en la niebla a Alicia Alonso,  mientras escuchaba La Balada azul, de Nicolás Guillén.

Cuba nos necesita desde la cocuyera y la forja de canciones que elevan el ánima hasta la felicidad real.Sea la razón de unirnos, siempre unirnos y en la casona de 17 y H en el Vedado o en el palacio del bulevar de Holguín, tener las puertas abiertas a la creación, que es sanación.

Isla mía, qué bella eres y que dulce, escribió Dulce María Loynaz, mientras Lezama tejía su noche insular  junto a los leones del Prado habanero. Así  armamos esa voz colectiva que tiene en Lam, Portocarrero, Cosme Proenza y tantos el abanico de la maravilla del paisaje cubano.

Unidos seremos vencedores. 64 años de la Unión de escritores y artistas. Unidos salvaremos la verdad.Cuba nos abraza desde la razón de bañarnos en las aguas de la bahía de Nipe y levantar en hombros el cuerpo generoso y valiente de la rebeldía.

La Uneac en Calixto Garcia de conjunto con el programa de Salas de Televisión realiza encuentros comunitarios en zonas rurales del territorio

 

Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Podcast RJ

Órgano Oriental en las bachatas de las Mantecas 2023

Postales de mi tierra

Visitas

129955
Hoy: 105
Esta semana: 366
Este mes: 2.356
Mes anterior: 2.506
Total: 129.955

 

Cultura

Deportes

Provinciales

Nacionales