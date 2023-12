Arianinis Velázquez Laguna es una madre con tres hijos que vivía en el barrio de Las brisas ,y quien recibió las llaves de una vivienda confortable para ella y su familia en el poblado de Buenaventura en el municipio de Calixto García, en saludo al aniversario 65 de la Revolución cubana.

Acompañada por el delegado de la circunscripción Juan Miller Lovis, por el presidente del Consejo Popular Buenaventura 2 Camilo Santiesteban , por Ada Iris Velázquez Cruz , directora del Ministerio de Trabajo y Seguridad social Liset Brito, funcionaria del gobierno municipal , y por Andy Velázquez Carralero, director municipal de la Vivienda , esta mujer dedicó Con emocionada palabras de agradecimiento a la Revolución “ No tengo palabras para expresar mi gratitud , yo vivía en una vivienda en mal estado ,tengo mi niño con una lesión estática en el sistema nervioso central y eso me impide trabajar, tengo que dedicarme a él, pues tiene dos años y no camina”.

Ariannis acompañada por el delegado de la circunscripción Juan Miller Lovis(a la derecha), y por el presidente del Consejo Popular Buenaventura 2 Camilo Santiesteban (primero izquierda)

Y acotó “Cada tres meses me ingresan el niño en el Pediátrico de Holguín para tratamiento y rehabilitarlo, en verdad no tengo manera de expresar cuánto agradecimiento por tanto apoyo”

Con anterioridad Ariannis ha recibido otros recursos como: juegos de comedor, avituallamiento, ropa para su bebé, al tiempo que Ada Iris Velázquez Cruz, directora del Ministerio de Trabajo y Seguridad social en el municipio le hace entrega de una hornilla eléctrica.

Ada Iris Velázquez Cruz, directora del Ministerio de Trabajo y Seguridad social en el municipio entrega la hornilla a Ariannis

Andy Velázquez Carralero, director municipal de la Vivienda expresó “ Con esta suman 8 las familias que han sido beneficiadas con la entrega de una vivienda , a partir del programa de la Dinámica Demográfica, el que permite por acuerdo del Consejo de Ministros , órgano que faculta a los consejos de la Administración municipales a comprar viviendas de propiedad personal, hasta un monto de trescientos cincuenta mil pesos cubanos, a través de la Dirección Municipal de la Vivienda, con el fin de destinarlas a las madres, padres o tutores legales que tengan bajo su guarda y cuidado tres (3) o más hijos de hasta diecisiete (17) años.”

Y acotó “ Una vivienda se entregó en Jagüeyes, perteneciente al consejo popular Buenaventura 2, una en Buenaventura 1 ,dos en Las Mantecas , perteneciente a Sabanazo, una en Mir , y tres en Vista Hermosa. El estado destinó 2,7 millones de pesos para la compra de estas viviendas”.

Andy Velázquez Carralero, director municipal de la Vivienda (izquierda)