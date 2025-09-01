Foto: Yenisel Elcea

Con el júbilo y el entusiasmo que caracterizan a los estudiantes, inició en Holguín el curso escolar 2025-2026 con el acto provincial que tuvo lugar en el Seminternado «María Antonia Bolmey» en la ciudad cabecera. La ceremonia marcó el comienzo de un nuevo período lectivo, cargado de alegría y un profundo sentido de compromiso con la educación de más de 131 mil estudiantes.

El acto estuvo encabezado por Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, quien, junto a autoridades del sector educativo, familiares y el claustro docente, compartió la emotividad de una jornada que simboliza renovadas esperanzas y proyectos.

El programa artístico, protagonizado por los estudiantes, fusionó música, danza y canto, reflejando las ricas tradiciones y el espíritu de la identidad holguinera.

En este escenario de celebración, se realizó un reconocimiento especial al director del centro anfitrión, Héctor Manuel Carmenate Esparza, por el compromiso y la dedicación que distingue a la institución que dirige, reparada para recibir a sus 755 alumnos con una apariencia renovada.

«Iniciamos este curso escolar con una reparación integral de la primera planta, tras una inversión de 3,5 millones de pesos, que incluye los lobbies, las cuatro aulas de primer grado, seis oficinas, la dirección, baños de lujo, la fachada y los sistemas eléctrico e hidráulico.

«Aunque ya tenemos esta primera etapa concluida, estamos listos para continuar de inmediato con la reparación general del resto de las cuatro plantas, con el compromiso de terminarla en saludo al triunfo de la Revolución», concluyó el directivo.

Asimismo, se reconoció el trabajo de la Dirección Municipal de Educación por su implicación y aporte en la organización y éxito de las actividades del Verano Siempre Joven, programa que enriqueció el período vacacional de la juventud holguinera.

Luis Felipe Batista Rodríguez, director general de Educación en la provincia, se dirigió a los presentes con un mensaje de aliento y motivación. Les exhortó a incorporarse a las aulas —en las más de mil 300 instituciones educativas holguineras— con más ganas de aprender, subrayando la importancia de estar dispuestos a superar cada desafío para convertirse en los hombres y mujeres del futuro que nuestro país necesita.

En sus palabras, hizo un llamado enfático a fortalecer la relación entre la escuela, la familia y la comunidad, al describirlas como un pilar indispensable y la base fundamental para obtener los resultados formativos esperados, asegurando que solo con la unidad y el esfuerzo conjunto de todos se logrará la excelencia.