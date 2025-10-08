La máster en Ciencias Tatiana Velázquez Ramírez junto al Doctor en Ciencias Ricardo González Labrada.Hace 23 años la Universalización de la Educación superior llegó al holguinero municipio de Calixto García .La sede universitaria Municipal (SUM) Ernesto Che Guevara quedaba constituida un 8 de octubre del año 2002, rindiendo homenaje al guerrillero heroico.

Un grupo de profesionales de diferentes organismos se vinculaban como profesores a impartir las diferentes materias a trabajadores sociales, alumnos del curso de superación integral para jóvenes y cuadros que materializaron la idea de formarse en el propio territorio.

Estudiantes y profesores orgullosos de pertenecer al Centro Universitario Municipal.

El Máster en Ciencias Artemio Leyva Aguilera, fundador en aquel momento del SUM recuerda sus inicios “era una educación nueva para mí , desde el punto de vista profesional ,me fue más fácil porque tengo mis bases en la pedagogía por mi formación como docente ,con experiencia en otras enseñanzas, pero además la carrera de Comunicación social de alguna manera guarda relación con el periodismo ,pues soy Licenciado en Periodismo”.

Y agrega “ Sigo activo en la carrera de Comunicación Social ,me he especializado en materias de la Comunicación como disciplina “Teoría de la comunicación ,Comunicación organizacional porque tienen su base en la historia y soy graduado de Historia” .

Los estudiantes y la familia reconocen los resultados del Centro Universitario calixteño En sus inicios la Sede Ernesto Che Guevara surgió con las carreras de Derecho, Contabilidad, Estudios socioculturales, Comunicación social y Sicología. Luego surge el Centro Universitario Municipal (CUM) y se integran las carreras pedagógicas, Cultura Física ,e Ingeniería agrónoma que ya tenían sus propia sedes .

La máster en Ciencias Tatiana Velázquez Ramírez, quien se mantiene desde hace 18 años, en la Educación Universitaria calixteña, ahora Centro Universitario Municipal Calixto García recuerda también los inicios. ”Fue un poco difícil, algo nuevo, pero poco a poco nos fue enamorando esta enseñanza, estudiantes maravillosos, trabajadores sociales comprometidos, cuadros del municipio con muchos deseos de superarse y avanzar “

El máster en Ciencias Jorge Batista Batista (primero a la izquierda),23 años vinculado a la Educación Universitaria calixteña

Con el mismo orgullo el Máster en Ciencias y profesor auxiliar Jorge Batista Batista, quien se mantiene como profesor recuerda sus inicios “ Cuando comenzamos solo era el director ,una secretaria ,los profesores éramos todos a tiempo parcial ,recuerdo al primer Director Ilario García Domínguez(ya fallecido) ,a profesores de diferentes organismos, médicos, ingenieros, periodistas que asumieron el reto de categorizarse ante un tribunal de expertos de la Universidad de Holguín, y comenzar como docentes “

Y agrega “Para mí, algo hermoso ver como la Universidad calixteña ha ido creciendo y muchos de los profesionales formados aquí ,hoy están ejerciendo en diferentes organismos como asesores jurídicos, fiscales, profesores , comunicadores ,otros dirigiendo y eso se agradece a este centro formador”, y agrega “se trataba de acercar la Universidad a cada territorio “.

El Centro Universitario Municipal Calixto García conducido por el Doctor en Ciencias Francisco Infante Estrabao. Hoy el Centro Universitario Municipal “Calixto García” continúa su bregar por el territorio como centro formador ,con resultados excelentes a nivel provincial, conducido hoy por el Doctor en Ciencias Francisco Infante Estrabao.