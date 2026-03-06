 

#Jornada prensa homenaje Fidel
Rendir homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro en el año del centenario de su natalicio y  resaltar los 40 años de Radio Juvenil están entre los objetivos de la jornada de la prensa cubana que inició  hace unas horas en esta planta radial ,perteneciente al municipio de Calixto García.

La  recordación a Martí, precursor de la independencia de Cuba  y a la creación de su periódico Patria , y la inauguración  de la muestra del joven  pintor calixteño  Héctor Eduardo Rodríguez, presentada magistralmente por el realizador Daer Pozo Ramírez,   le dieron un matiz especial a la jornada.

El encuentro que contó con el acompañamiento de las autoridades del municipio, así como estudiantes de la carrera de Comunicación social y fieles oyentes de la radio fue el marco propicio para presentar la campaña de celebración  por los 40 años de Radio Juvenil  profundamente arraigada a la identidad del municipio de Calixto García.

La periodista y presidenta de la delegación de base de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) dio a conocer las actividades previstas para la jornada y expresó “esta será una jornada atemperada a estos tiempo difíciles que estamos viviendo, pero seguro que será de superación y de homenaje “.

Al referirse a la prensa  el Primer secretario del Partido en el municipio Leonardo Batista Pupo  señaló “ La prensa cubana siempre ha estado al lado de su partido y de su pueblo ,y la radio calixteña siempre ha acompañado a los calixteños ,reflejando su identidad y su cultura, y así seguirá ,felicidades para Radio Juvenil doble ,por la jornada de la prensa y en sus 40 años de creada esta emisora” .

El homenaje al periodista y comentarista deportivo Iraldo Leyva Castro y al recién fallecido el joven director Elioneris Leyva Reyes sirvió de compromiso  para los periodistas y  realizadores para que esta jornada de la prensa y  los 40 años de Radio Juvenil  mantengan  la esencia de una radio comprometida con  su  pueblo .

