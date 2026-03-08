 

FMC Mujeres
Una representación del bloque 15 de la Federación de Mujeres Cubanas ( FMC), ubicado en la calle 7 de diciembre en la entrada del barrio de “La escondida”  celebró esta mañana el 8 de marzo,  día internacional de la mujer .

 Mariana Brizuela, secretaria del bloque dijo “Todos los años celebramos esta fecha y aún en medio de limitaciones económicas  y afectaciones de la corriente  no dejaremos de hacerlo ,porque nuestras federadas son guerreras y lo merecen “.

Las mujeres estuvieron acompañadas por combatientes de la zona y por el secretario del núcleo de zona Miguel Pérez Rondón “reconocemos el trabajo de las mujeres  calixteñas que son luchadoras y buenas cubanas, son ellas las que día a día enfrentan desafíos  para continuar adelante.” .

Por su parte María  Díaz y  Miguel Pérez recibieron el sello que otorga la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Yolennis Brizuela recibió reconocimiento como federada destacada.

 

