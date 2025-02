Foto de archivo

Con una plantilla que incluye a ocho holguineros y todo el arsenal ofensivo de los monarcas cubanos, los Leñadores de Las Tunas salen desde el primer día como uno de los tres equipos favoritos para conquistar el trofeo en la III Liga Élite de Béisbol que se inicia el 15 de marzo próximo.

Para la custodia de la receptoría el mánager Abeysi Pantoja contará con dos de los bates más poderosos de la novena como son los casos de Yosvani Alarcón y Rafael Viñales, apoyados por la mascota segura del cachorro Nelson Batista.

Como quiera que Yosvani y Viñales alternarán los arreos con la primera almohadilla, la defensa de la media luna estaría a cargo del refuerzo cienfueguero Luis Vicente Mateo en la intermedia , Roberto Baldoquín en el campo corto y su hermano Sulliban permutando la tercera colchoneta con Yosvani Alarcón.

Para la protección de las praderas cuetan con hombres de garantía como Denis Peña, Yunieski Larduet , Héctor Castillo y el camagüeyano Leonel Moas.

Con los hombres que producen carreras y protegen el campo listos para la batalla, entonces le corresponde responder desde la lomita al cuerpo de lanzadores que llamó a sus filas a varios tiradores de puntería como los holguineros Wilson Paredes y Jesús Enrique Pérez, el zurdo agramontino Dariel Góngora y mayabequense Albert Valladares.

Por su parte los Vegueros de Pinar del Río también cuentan con una armada que reúne todos los requisitos para llegar a la discusión del título. Hombres como el exMLB Alexei Ramírez, William Saavedra, Juan Carlos Arencibia, Yasser Julio González y Luis Pablo Acosta se unen al guarda bosque holguinero Yassiel González , un hombre que consolida el factor fuerza en la nave verde.

El timonel Alexander Urquiola quiso esta vez reforzar el cuerpo de lanzadores y lo hizo con los artemiseños Yuniesky García, Geonel Gutiérrez y el cerrador histórico José Angel García, jun to a brazos jóvenes como el holguinero José Antonio Sánchez y el cienfueguero Raiko Suárez. Ese grupo tiene suficiente calidad para acompañar a los estelares Erlis Casanova y Frank Luis Medina.

Industriales tampoco se queda atrás en sus aspiraciones de rondar el podio y para ello el mánager Guillermo Carmona confía en hombres de calibre como son los infilders Yasmany Tomás, Yasiel Santoya y Roberto Acevedo, así como los jardineros Yosvani Peñalver, Denis Laza (MAY) , Roberto Alvarez y Ariel Hechavarría. Para potenciar su cuerpo de serpentineros llamaron al cátcher matancero Andry Pérez que de seguro imprimirá confianza sobre la colina a Maykel Taylor, Andy Vargas, Raymond Figueredo, Pavel Hernández , Remberto Barreto, Frank Herrera y Rafael Perdomo. Ellos sentirán la ayuda de Yadian Martínez (MAY) , Fernando Betanzos (SSP) y Denis Quesada.

Los Alazanes de Granma siempre son un equipo combativo y donde se mezclan experiencia y juventud. Le faltan algunos puntales a la ofensiva pero Alfredo Despaigne, Roel Santos, Guillermo Avilés , Osvaldo Abréu, Yulieski Remón , Alexquémer Sánchez y Darian Palma integran una tanda de respeto . A ellos se une ahora el receptor Andy Cosme (ART), responsable de potenciar la efbicienc ia de los serpentineros

Alaín Sánchez (VCL), Noelvis Entenza (MTZ),

Yanielski Duardo (SSP) y Adrian Sosa (MAY). Estos "extranjeros" llegan con la misión de unirse a los locales César García, Juan Danilo Pérez, Yunier Castillo, Sammy Benítez y Lismay Ferrales , estos dos últimos con brazos jóvenes y muy prometedores.

Las Avispas de Santiago confían en los bates de Yoelkis Guibert, el regresado Yoel Yanqui, el refuerzo matancero José Amaury Noroña , el jardinero Francisco Martínez, el antesalista Euclides Pérez y el inicialista Eduardo García.

El mayabequense José Ignacio Bermúdez y el zurdo holguinero Uberleydis Estévez refuerzan el cuerpo de lanzadores que descansará en Danny Betancourt, Alberto Bisset, Osvaldo Acuña,Yosiel Serrano y Wilber Reyna. Tamaña tarea para Eddy Cagigal sacarle provecho a esa tropa.

Por último los Tigres de Ciego de Avila perdieron a última hora a tres figuras importan tes que declinaron no estar en la nómina como son los casos de Osvaldo Vázquez, Rubén Valdés y Alexander Jiménez. Pero el director Dany Miranda mantiene su optimismo y para ello reclutó a los jardineros Frederich Cepeda (SSP) OF, Luis González (CMG) , Leonelkis Escalante (GTM) y Joasan Guillén (MAY), así como a los infilders Rodolexis Moreno (SSP) y Emilio Torres (CAM).

Los espirituanos Yankiel Mauri y José Ignacio Grandales serán compañeros de bullpen de los avileños Luis Alberto Marrero, Kevin Soto y Liomil González. Este parece a simple vista el plantel menos fuerte en este evento.

De todos modos la última palabra la dicta el rendimiento de cada atleta en función de sus responsabilidades dentro del equipo. Siempre habrá que hablar de favoritos y hacer pronósticos y en ese caso Leñadores, Vegueros e Industriales parecen destinados a ocupar la parte de arriba en la tabla de posiciones.