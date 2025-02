Atletas y técnicos del Inder siempre dando alegrías al pueblo calixteño.(Imágenes de archivo)

Hoy se cumplen cuatro semanas de mi ingreso en el Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, y por coincidencia, se celebra el aniversario 64 de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educaron Física y Recreación (INDER).

Cuántas veces han aparecido en esta propia página, los merecidos reconocimientos al movimiento deportivo de este municipio de Calixto García.A pesar de la situación de salud, tengo la obligación, desde mi cama, en la Sala de Hematología, de escribir algunos párrafos, los que, por supuesto, no serán tan brillantes como quisiera, pero cumplirán su propósito: Reconocer, en medio de tantas dificultades, la extraordinaria labor de la familia deportiva calixteña.

Hace apenas unas horas, por lo que he visto en imágenes y me han contado viejos amigos, Buenaventura fue sede de un majestuoso Festival atlético , que dejó ver a directivos del Ministerio y la prensa a nivel de país y provincia, las potencialidades de un pequeño territorio.

Mencionar a todos los protagonistas sería imposible a la distancia, pero es obligatorio reconocer a la Brigada de Mantenimiento, que se han convertido en magos para mantener todas las áreas del Combinado Carlos Rodríguez Hernández en muy buenas condiciones.

Cómo no aplaudir la obra de todo el año de atletas, árbitros y técnicos del fútbol, lo que hacen los profesores y las esbeltas muchachas del softbol y el béisbol, que han convertido al municipio en la capital de estas disciplinas en la provincia.Imposible no mencionar al béisbol, bádminton, boxeo, taekwondo, tenis de mesa, judo. El siempre abarrotado gimnasio de "Tatín", así como el quehacer sistemático de los profesores de Educación Física y Recreación.

Cómo no mencionar la obra de William, en un territorio sin mar, ni ríos, ni presas, y cómo se las ha arreglado para tener a varios remeros en la academia nacional.Cómo olvidar al joven Yannier Martínez , que desde el barrio de Las Guásimas llevó su maratón hasta la capital y allí lucha y gana medallas. A la elegante morena Daimelin Pérez Quezada, pedaleando a toda hora y establecida en el equipo Cuba de mayores.

Y qué decir del "Mandu" , sí ,de Yordan Manduley Escalona, que siendo un veterano sigue ofreciendo recitales con el guante y el bate, y con la modestia como estandarte.En fecha tan ilustre para el movimiento deportivo, sería injusto no destacar la obra de decenas de activistas, actores de primer nivel en múltiples actividades atléticas. A los directivos todos, el abrazo fraterno también.

De antemano ofresco disculpas porque seguramente se han quedado resultados , disciplinas o nombres que no he mencionado, no obstante sepan que respeto en grado sumo la obra de esta familia, que con escasos recursos se desborda en pasión para hacer realidad uno de los sueños del Comandante Fidel: Llevar la práctica del deporte y la cultura física a los pueblos y ciudades , pero también a las más intrincadas localidades ....

En múltiples ocasiones los atletas y técnicos del Inder ,liderados por su director Javier Fadul(en el centro) han recibido el Reconocimiento de la dirección del municipio.(Intendente Ronny Pérez Rojas (al frente),en homenaje al gran Yordan Manduley.(primero a la izquierda ,sentado)