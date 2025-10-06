Imagen tomada de Internet.1963 fue un año muy especial para nuestra historia. Hubo dos acontecimientos trascendentales. Primero, el 21 de julio quedó oficialmente constituido el municipio y con ello logramos autonomía del término de Holguín al cual habíamos estado unidos por muchos años.

El otro acontecimiento de relevancia, pero lamentablemente nada positivo, fue el paso del devastador ciclón Flora a principios del mes de octubre. Esta tormenta tropical con sus terribles inundaciones se llevó la vida, tan solo en la zona de Mir, de 32 personas.

Era un ciclón de categoría III, con vientos entre 168 y 209 km/h. Penetró por la Punta de Maisí y descargó sus colosales lluvias sobre Oriente principalmente.

Hacía menos de dos meses que nos habíamos constituido como municipio y las autoridades locales no tenían experiencia, nadie la tenía, en labores de evacuación y salvamento.

Las intensas lluvias comenzaron desde el día 3 de octubre y se extendieron hasta el día 10. Fueron ocho largos días bajo torrenciales aguaceros, que provocaron el desborde de cuando riachuelo había en nuestro territorio. Días desesperante en las que el agua caía mañana, tarde y noche de manera continua. Sin descanso. Arrasándolo todo. Tanta fue el agua, que la furia de la crecida del río La Rioja arrancó el puente sobre la carretera central construido en 1929.

Alrededor de 8 mil personas fueron evacuadas, pero desaparecieron: el 20 % de los vacunos, el 78 % de los cerdos y el 60 % de las aves de corral. Además, la mayoría de las cercas, molinos y otras instalaciones fueron destruidos. También 36 caballerías de maíz, el millo, la calabaza y toda la cosecha de naranja.

Ante la inexperiencia de no haber experimentado jamás un ciclón de estas magnitudes, numerosas familias se negaron a ser evacuadas con el argumento de que hasta ese momento ninguna crecida de los ríos había llegado hasta sus casas.

Familias enteras se subían desesperadas a los techos y a los árboles para huir del agua que subía constantemente y esperar por ayuda.

El periódico ¡Ahora! reflejaba los daños causados por el ciclón Flora en octubre de 1963, y cómo el poblado de Mir se convirtió en uno de los centros principales de rescate. El diario señalaba como constantemente llegaban helicópteros, tanques anfibios y barcazas para realizar labores de salvamento. En ellos traían a gran cantidad de personas que habían pasado varios días encaramados en los techos de las casas y en los árboles y en cualquier lugar que pudiera ofrecerles ayuda para no ser arrastrados por el agua. También indicaba que muchos no pudieron resistir y fueron arrastrados al caer rendidos de hambre, frío y cansancio y se ahogaron.

Durante las labores de salvamento por las inundaciones causadas por el ciclón Flora en 1963 hubo innumerables hechos heroicos. Dos de estos héroes fueron los campesinos Olegario Cervantes Varela, conocido como “Olague” y Algimiro Jerez, al que todos llamaban “Luquín”. Ambos de la zona de Mir. El periódico ¡Ahora! les hizo un merecido reportaje de reconocimiento del que hoy sacamos esta información. El 7 de octubre Olague y Luquín, a riesgo de sus vidas y nadando todo el tiempo, rescataron a la familia de Erasmo Carbonell y sus ocho hijos a orillas del río La Rioja.

Al día siguiente, navegaron en un bote sobre lo que había sido el camino de Máguanos, rescataron al campesino Pablo Zamora que llevaba varios días sobre el techo de su casa. Esa vez el bote estuvo a punto de zozobrar. Entre las heroicidades de estos dos campesinos en las labores de rescate de familias durante el ciclón Flora, en 1963, también estuvo el salvar a la familia de Félix Soto en El Cobrero, quienes se encontraban subidos a una mata de jobo.Ese mismo día salvaron a una mujer que estaba encaramada a una mata de guásima con sus dos hijos pequeños.

Estas no fueron las únicas proezas de Olague y Luquín. Igualmente pusieron a salvo a Mario Soto, y del cañón del río Salado rescataron a la familia de Ignacio Martínez. Sin descanso. Estos dos campesinos transportaron medicinas hacia zonas aisladas y en uno de estos arriesgados viajes a Tranquera rescataron a una mujer moribunda que navegaba sobre una baliza con su hijo muerto en los brazos. De igual forma esta vez estuvieron a punto de perecer.

No pocas familias campesinas de la zona de Mir, donde eran muy estimados, fueron salvadas por estos dos héroes de carne y hueso, que una vez que terminó el ciclón regresaron normalmente a sus vidas cotidianas, sin esperar por reconocimiento alguno.